Meta identificará en sus redes sociales las imágenes generadas por IA

La compañía ya identifica las imágenes generadas con la ayuda de su propia herramienta, Meta IA, que fue lanzada en diciembre / Foto: Meta

Today, we’re announcing that we will label AI-generated images from industry partners that get posted to Facebook, Instagram, and Threads. https://t.co/f2Zd4hxfgE — Nick Clegg (@nickclegg) February 6, 2024

Los riesgos de la IA

Content from partners incl Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, & Shutterstock will be marked with labels denoting if something was created w AI. While this isn’t a perfect solution & won’t catch everything, it’s an important first step in an evolving process. — Nick Clegg (@nickclegg) February 6, 2024

El gigante estadounidense Meta anunció este martes que "en los próximos meses" identificará cualquier imagen generada por inteligencia artificial (IA) que aparezca en sus redes sociales"En los próximos meses etiquetaremos las imágenes que los usuarios publiquen en Facebook, Instagram y Threads, siempre y cuando podamos detectar los indicadores, conformes a las normas de la industria, que revelan que son generadas por IA", anunció Nick Clegg, el responsable de asuntos internacionales de Meta, en un blog., que fue lanzada en diciembre, consignó la agencia de noticias AFP.El representante de Meta indicó que la compañía quiere "hacer lo mismo con contenidos creados con herramientas de otras empresas" como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney o Shutterstock."Estamos construyendo esta herramienta en estos momentos, y en los próximos meses comenzaremos a aplicar etiquetas en todos los idiomas compatibles con cada aplicación", subrayó.El auge de la IA generativa suscita temores de que las personas utilicen estas herramientas para sembrar el caos político, especialmente a través de la desinformación y casi la mitad de la población mundial celebrará elecciones este año.Además del riesgo político, el desarrollo de programas de IA generativa podría producir un flujo incontrolable de contenidos degradantes, según numerosos activistas y reguladores, como las imágenes falsas ("deepfakes") pornográficas de mujeres famosas, un fenómeno que también afecta a muchas personas anónimas.a finales de enero antes de ser eliminada. Según la prensa estadounidense, la publicación permaneció en línea en la plataforma durante aproximadamente 17 horas.Si bien Nick Clegg admite que este etiquetado a gran escala, a través de marcadores invisibles,"dentro de los límites de lo que la tecnología permite actualmente"."No es perfecto, la tecnología aún no está completamente desarrollada, pero de todas las plataformas es el intento más avanzado hasta ahora para proporcionar transparencia de forma significativa a miles de millones de personas en todo el mundo", dijo Clegg a AFP."Espero sinceramente que al hacer esto y liderar el camino, alentemos al resto de la industria a trabajar juntos y tratar de desarrollar los estándares técnicos comunes que necesitamos", agregó el líder de Meta, que está dispuesto a "compartir" su tecnología abierta "tan ampliamente como sea posible"., y afirmó su voluntad de no permitir el uso de sus herramientas tecnológicas con fines políticos."Queremos asegurarnos de que nuestra tecnología no se utilice de manera que perjudique" al proceso democrático, explicó OpenAI, que señaló que su generador de imágenes DALL-E 3 contiene "salvaguardas" para evitar que los usuarios generen imágenes de personas reales, especialmente candidatos.