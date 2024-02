Arrieta se mostró en favor de "transparentar" la obra pública

Diputada nacional Lourdes Arrieta. Foto: Alejandro Santa Cruz.

La diputada nacional Lourdes Arrieta (LLA-Mendoza)y de darle facultades al Ejecutivo para que pueda "tomar deuda ante situaciones de crisis", dos aspectos incluidos en el proyecto de ley "Bases" que comenzará a ser debatido este martes en particular en la Cámara baja."No nos vamos a quedar sin nafta" respondió la legisladora oficialista la mañana de este martes en El Destape Radio, al ser consultada sobre la liberalización de los precios de los combustibles fósiles y desestimó que una medida de ese tipo pueda provocar desabstecimiento."Si hay un público que compra nafta en Argentina y la vende afuera se deben cuidar los dos mercados", sostuvo la legisladora en referencia a ese capítulo de laPor otra parte, consultada sobre la obra pública, la diputada consideró que "se debe aumentar la transparencia" y que el "Estado tiene que garantizar que los proyectos se terminen".. Vivo en Las Heras, en Mendoza, por donde pasa la ruta 40 y todavía está sin terminarse. Desde hace más de un año que todo está parado", ejemplificó la legisladora.Por otra parte, Arrieta fue consultada también sobre otro artículo del proyecto que permite que el Ejecutivo pueda endeudarse sin pedirle autorización al Congreso, al observar que se trata de una medida que "puede contribuir a ordenar la economía del país"."Es como en una casa.y luego administrar bien. No se puede seguir despilfarrando. Ese es el ajuste, no estamos para derrochar el dinero. Necesitamos aliviar la mayor carga del bolsillo de los argentinos, y por eso necesitamos endeudarnos otra vez", puntualizó Arrieta.