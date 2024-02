Ley "Bases": la UCR tendrá reparos con los artículos que "pueden causar daño social"

Aguirre indicó que la UCR piensa "ayudar y colaborar", pero eso "no quiere decir darle todo sino que viendo punto por punto".

Foto: Eliana Obregón.

El diputado de Corrientes por la UCR Manuel Aguirre afirmó que su espacio tendrá reparos con los artículos del proyecto de ley "Bases" que "pueden causar un daño muy grande a la sociedad", y mencionó que", de cara a la sesión en la que se discutirá en particular la iniciativa."Nosotros no vamos a ver obstáculos en cuanto a en general se trate, pero podemos ponerle obstáculos al gobierno cuando se trate de aprobar artículos que realmente pueden causar un daño muy grande a la sociedad", sostuvo Aguirre en declaraciones para Radio Splendid.En esta línea, el diputado remarcó que los temas que más le preocupan a su espacio son "el tema de las delegaciones de facultades al Presidente y la venta desordenada de empresas públicas y sostuvo que para vender una compañía del Estado se deben "reunir ciertos requisitos".Aguirre indicó que la UCR piensa "ayudar y colaborar", pero eso "no quiere decir darle todo sino que viendo punto por punto"."Venimos trabajando desde el 20 de diciembre aproximadamente, conversando con el oficialismo para tratar de llevar adelante un proyecto que es para el futuro", señaló.El diputado correntino también se refirió al pedido que hicieron los gobernadores de coparticipar el impuesto PAIS y remarcó que para su espacio el gravamen "debe ser coparticipable"."El problema es que después no podés sacar, que esto va a continuar eternamente como cualquier impuesto por impuesto", subrayó.Para Aguirre, la situación económica inestable "va a continuar" porque "la mayoría de las provincias no están bien administradas".Sobre la modificación del Código Penal propuesta por la ley "Bases", Aguirre indicó que "tenemos un gran problema con el Código Penal" y que la propuesta de la UCR es "trabajar y presentar un proyecto relacionado a la reforma total de nuestro código penal"."Esto es para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra las organizaciones mafiosas. Entonces hagamos algo bien, no hagamos parche nuevo, parche, parche, parche y no solucionamos todos los problemas", concluyó.