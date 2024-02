Agost Carreño: "No hemos logrado un diálogo maduro entre el Presidente y los gobernadores"

Foto: prensa

"Nunca en la historia de la Argentina hubo tan pocos diputados que representaran a un oficialismo con tanta inexperiencia"

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) sostuvo que no se ha logrado "un diálogo sano y maduro" entre el presidente, Javier Milei y los gobernadores, y aseguró que se produjo un "desgaste muy complejo" en las negociaciones sobre la Ley "Bases", que comenzará a ser tratada en particular en la Cámara baja., afirmó Agost Carreño en declaraciones a Radio Rivadavia.El presidente del PRO de Córdoba añadió que "nunca en la historia de la Argentina hubo tan pocos diputados que representaran a un oficialismo con tanta inexperiencia" y tampoco se "han presentado leyes fundacionales como estas"."Todo ese cóctel nos está llevando a un desgaste muy complejo. Ante la falta de dialogo puede pasar cualquier cosa en el recinto. Hubo muchos capítulos que fueron desistidos por el oficialismo del texto original de la Ley Bases tras las negociaciones, a pesar de que el propio presidente negó que existieran", remarcó el legislador.En ese sentido, Agost Carreño evaluó que "hay policías buenos y hay policías malos" en el proceso de diálogo que sectores parlamentarios mantienen con el gobierno entorno al proyecto de ley., apuntó.Y añadió que "el problema es que esos policías buenos se tienen que dar vuelta y hablar con otra persona que es la que termina dando el si" pero indicó que "viene muy trabado ese proceso"."La calidad hace que va a ser una ley totalmente distinta a la original. La original era mala porque hacia que el ajuste lo pagaran las provincias, los jubilados y el campo que siempre nos saca la crisis. Hemos logrado con la negociaciones, que dicen que no existen, mejorar la ley", subrayó.En tanto, afirmó que "es esencial los servicios que prestan los gobernadores en las provincias" y que "no pueden ser fundidos" y llamó a que haya "una mesa de diálogo para que el Congreso no se vuelva un circo romano"."El problema es que Argentina tendría que tener una ley de coparticipación y eso se llena con muchísimos parches que no pueden desaparecer de un día para el otro", completó el diputado.