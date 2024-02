Estrella de Mar de Oro para Ciro y los Persas con mensajes de respaldo a la cultura

Ciro Martínez y su banda Ciro y Los Persas se quedaron con el Estrella de Mar de Oro. Foto: Diego Izquierdo.

Las obras más premiadas de la noche fueron "Argentina, La Revista" y,"Kinky Boots", ambas con tres estatuillas

La ceremonia contó además con actuaciones de los artistas Mariel Dupetit, junto a la Guardia Nacional del Mar, y de la compañía de danza "Pampas bravas"

Los lista de ganadores de la edición 2024

Andrés Ciro Martínez y su banda Ciro y Los Persas se quedaron la noche del lunes con el Estrella de Mar de Oro, en laque se realizó en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata.En una ceremonia marcada por las expresiones de artistas y productores en defensa de la cultura y la actividad teatral y artística, el propio Ciro destacó la función del arte como "alimento para el alma", y aseguró que "después del alimento del estómago, alimentar el alma es muy importante para un pueblo y todo apoyo que se le pueda dar al arte rinde dividendos".Las obras más premiadas de la noche fueron, ambas con tres estatuillas, mientras que obtuvieron dos premios "La última sesión de Freud", "El Beso", "Vidas Paralelas", "Fátima 100%", "Bossi Live Comedy" y "El Brote".Además de llevarse el premio de oro, Ciro y Los Persas se impuso en la categoría Recital, por el show que brindo el último 27 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas.Al recibir el premio mayor,, invitados por el Sindicato de Luz y Fuerza, y como cierre de la edición 2024 tocó luego la introducción del Himno Nacional Argentino con una armónica que sacó de un bolsillo de su blazer.La entrega de estos premios, con los que el Ente Municipal de Turismo y Cultura local distingue cada verano a los mejores espectáculos de la temporada marplatense, fue conducida por Teté Coustarot y el locutor marplatense Sebastián Pardo., con la tradicional alfombra roja por la que desfilaron los artistas y profesionales que forman parte de los espectáculos y obras nominados este año, y terminó minutos antes de la medianoche del lunes, luego de dar a conocer los ganadores de las 47 categorías y del premio de oro.La entrega de premios estuvo marcada además por los mensajes de los ganadores en defensa de la actividad artística, entre ellos el de Luciano Cáceres, quien sostuvo que "simplemente, la cultura no es gasto", tras recibir la estatuilla al mejor unipersonal por "Muerde", que se presenta este verano en Espacio Chauvín.por "La última sesión de Freud", dedicó el premio "a toda la gente que difunde y trabaja por la cultura argentina", al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, y el Fondo Nacional de las Artes, "todos encargados de difundir la cultura nacional y enorgullecernos en el mundo".Carlos Rottemberg, quien fue reconocido por impulsar una cartelera con "Precios Amigables", señaló: "La única manera de seguir fomentando este vínculo de cultura y esparcimiento familiar que representa el teatro, es que vayamos de la mano".por su espectáculo "Alquimia", expresó su deseo de que "la gente viva bien, trabaje bien, coma bien, esté feliz".La Sociedad General de Autores de la Argentina "Argentores" seleccionó además al "Mejor Autor Nacional", para lo cual convocó un jurado de especialistas, que eligió para el premio a Emiliano Dionisi, por "El Brote", quien no estuvo presente pero envió un mensaje para defender "la cultura accesible, popular y de calidad, que sin dudas es un derecho fundamental"., junto a la Guardia Nacional del Mar, y de la compañía de danza "Pampas bravas",En esta edición, el jurado estuvo integrado por Albertina Marquestau, Alex Lossada Segura, David Akerman, Eugenia Raineri Vittino, Florencia Maggio, Gabriela Moccia, Gerardo Reboredo, Giselle Kesler, Indy Marini, Ivana Freije, José Antonio Boccanfuso, Leandro do Carmo, Lorena Giglio, Lucas Pérez, Marcelo Rigl, Micaela Rodríguez, Natalia Álvarez, Raúl "Bigote" Acosta, Raúl Oliveira, Roberto Cabrera, Rio Jara Sánchez, Rocío Pérez, Santiago Moroni Silvia Giovinazzi, Valentín D'Onofrio y Vanesa Cabrera.- Comedia: "El Beso".- Comedia Musical: "Kinky Boots".- Drama: "La última sesión de Freud".- Comedia dramática: "Perdida Mente".- Humor: "Fátima 100%".- Labor Humorística: Wally Iturriaga, "La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?".- Infantil: "Niños rebeldes: es bueno ser travieso".- Micro-teatro: "La ceremonia del té".- Revista: "Argentina, La Revista".- Music Hall/ Café Concert: "Bossi Live Comedy".- Stand Up: "Tibio", de Mike Chouhy.- Teatro alternativo: "El café del Sr. Proust".- Teatro Marplatense: "Vidas Paralelas".- Unipersonal: Luciano Cáceres, "Muerde".- Danza: "Tango furia... los orígenes".- After de Playa: Noncitizens- El Calamar Loco.- Música Electrónica: Artbat- Massano- Mute.- Música Marplatense: Fabio Herrera en concierto.- Música Original: Pablo Porcelli, "Quién soy yo".- Música Clásica: Gala Lírica Opera Concert.- Tango: D-Mol.- Producción Musical: Mute: Artbat- Massano / Music On: Marco Carola- Loco Dice- Hot Since 82- Ale De Tuglie - Manu Desrets / Bresh y Conga Arena.- Fiesta: Polenta en Sonora Park.- Recital: Ciro y Los Persas.- Recital Marplatense: RonDamon.- Tributo: "Séptimo Día".- Transformismo: Reyes del humor, "Los elegidos de tu risa".- Variedades: Circo Rodas.- Actuación de reparto: Andrea Lovera, "Forever Young".- Actor Marplatense: Nacho Rey, "El Naides".- Actriz Marplatense: Mariana Cammi, "Haga Algo".- Actor de comedia: Alejandro Müller, "El Plan".- Actriz de comedia: Jorgelina Aruzzi, "El Beso".- Actriz de drama: Ingrid Pelicori, "El Zoo de Cristal".- Actor de Drama: Luis Machín, "La última sesión Freud".- Actriz de Comedia Dramática: Carolina Ramírez, "Cuando duerme conmigo".- Actor de Comedia Dramática: Mauricio Dayub, "El Amateur, segunda vuelta".- Mejor Autor/a Nacional: Emiliano Dionisi - "El Brote".- Coreografía: Gustavo Wons, "Kinky Boots".- Dirección Nacional: Emiliano Dionisi, "El Brote".- Dirección Marplatense: Mercedes Carreras - "Vidas Paralelas".- Escenografía: Jorge Ferrari, "Kinky Boots".- Iluminación: Hernando Teijeiro, "Bossi Live Comedy".- Producción Teatral Nacional: Guillermo Marín, "Fátima 100%".- Producción Marplatense: Chauvín por Micro-Teatro y co-producción con Daniel Mañas en "Vincent, el Loco Rojo" y "Muerde", y co-producción con Manuel Rodas en "Transensual".- Revelación: Pampas Bravas - "Argentina, La Revista".- Vestuario: Ale Gallego, Pampas Bravas, Lorena Liggi- "Argentina, La Revista".