Diputados debate en particular la ley "Bases", mientras faltan acuerdos en artículos centrales

Foto: Camila Godoy.

La votación del viernes pasado / Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

La Cámara de Diputados retomará este martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley de "Bases", aprobada en general el viernes pasado, pero aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bieny "puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también", ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.De acuerdo con las fuentes,Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que mañana pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.A lo largo de toda la jornada, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que mañana volverán a tener un nuevo encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo, señalaron fuentes parlamentarias.Los bloques de la oposición llamada "dialoguista" están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales., reconocieron fuentes parlamentarias.Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.En tanto,ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.Los legisladores de los bloques dialoguistasindicaron voceros parlamentarios.El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este lunes que el Gobierno nacional no discutirá "ningún punto que tenga que ver" con modificaciones en materia fiscal, entre ellas el impuesto a las ganancias y la coparticipación del impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione la llamada ley "Bases", que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.Por su parte, el presidente del bloque de la LLA, Oscar Zago, dijo queapuntó.El diputado agregó que "hay temas fiscales que quedaron afuera" del proyecto de ley 'Bases' que a partir del 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, se abordarán "ley por ley".Además,y piden cambios para limitar las penas sobre organización y participación en movilizaciones propuestas por el oficialismo al considerar que son "desproporcionadas".También piden cambios en los artículos referidos a la Legítima Defensa y Resistencia a la Autoridad, informaron fuentes parlamentarias.