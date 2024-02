La UCR le pidió al Gobierno el "cese de la agresión" para avanzar en los "consensos"

La UCR destacó su rol en el tratamiento del proyecto de ley "Bases"

Hoy se reunió la Mesa del Comité Nacional y todos los presidentes de los Comité Provincia. Declaración 👇🏻 pic.twitter.com/mq5dDkYd6D — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 5, 2024

La Unión Cívica Radical pidió este lunes al Gobierno nacional "retornar a un camino de normalidad institucional", con "diálogo, la construcción de consensos y el cese de las agresiones" para construir el "camino de las soluciones que los argentinos necesitan".En una declaración difundida tras una reunión federal, los representantes del radicalismo de todo el país valoraron también el aporte que hizo el espacio durante el debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, al "lograr acuerdos" y "rechazar cuestiones que no son prioritarias".dice la declaración.Añadió que el radicalismoEl encuentro fue encabezado por el presidente del partido, el senador nacional Martín Lousteau, en la que participaron los miembros de la Mesa Nacional y los presidentes del partido en cada provincia.Se destacó el rol del espacio en el debate de la "Ley de Bases", señalando que se "lograron acuerdos y modificaciones que enriquecieron la propuesta, al tiempo que se rechazaron cuestiones que no son prioritarias", que no logran el "equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas".enumeraron.A su vez, señalaron que es necesario "una modernización del Estado" para "fortalecerlo y ponerlo al servicio de la producción nacional y del trabajo productivo".indicó la UCR.Por último, enfatizó su apoyo al gobierno nacional y remarcó que se compromete a "aportar desde la experiencia de los intendentes, gobernadores, legisladores y cuadros técnicos una visión moderna y sustentable para devolver al país a la senda del crecimiento, del desarrollo social y de la progresiva igualdad".En el encuentro también se escucharon los informes del presidente del bloque de diputados radical, Rodrigo De Loredo, y de la vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, Carla Carrizo.