Las hijas de la mujer asesinada en Pehuen Co acusaron a su padre y expareja de la víctima

La víctima fatal, Verónica del Cero, recibió más de 13 puñaladas de parte de su marido.

"De acuerdo con los voceros, las dos hijas de la pareja, una de ellas testigo presencial del crimen, declararon sobre la violencia continua que Allende ejercía sobre toda su familia, que las trataba como si no fueran personas y que el día del hecho él "anunció de manera verbal lo que iba a hacer"

El debate comenzó ante el Tribunal en lo Criminal (TOC) 2 de Bahía Blanca, en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Estomba 34 de esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Fuentes judiciales informaron a Télam que en la primera audiencia del debate también se conoció que el imputado ejercía violencia sobre toda la familia, no las trataba como personas y que, inclusive, anunció lo que iba a hacer con la mujer. Luego declararon los policías que arribaron a la casa justo antes del femicidio, alertados por el hermano de Allende que denunció una fuerte discusión de pareja. En el lugar, ambos "estaban calmados", por lo que se fueron a entrevistar a otros vecinos, circunstancia en la que escucharon gritos producto de que el acusado estaba apuñalando a la mujer en la parte trasera del inmueble. En ese sentido, un vecino declaró que, en ese momento, él realizaba reparaciones en el techo de su domicilio y al ver lo que ocurría con la víctima. Tras estas testimoniales, a las que se sumó la del médico que realizó la autopsia, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, cuando se llevarán a cabo los alegatos de las partes. Según la causa investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el imputado habría agredido a la mujer con una cuchilla de cocina con la que le produjo diversas lesiones que le ocasionaron la muerte. El femicidio de Del Cero fue cometido el 27 de marzo de 2022 en el interior de una vivienda ubicada en la calle Rosales al 800 de Pehuen Co, un balneario y destino turístico sobre la costa atlántica ubicado a 85 kilómetros al noreste de Bahía Blanca, en el partido de Coronel Rosales. Una fuente del caso indicó que "un llamado al servicio de emergencias por una presunta pelea familiar alertó al personal policial quien tras acudir a la vivienda halló a la mujer con una herida en el tórax y otra en el brazo". A raíz de la situación la mujer fue traslada a un centro asistencial de Bahía Blanca donde murió debido a la gravedad de las heridas. Tras ello, fue alojado en sede policial. Según las primeras investigaciones, la víctima había realizado denuncias por violencia de género contra su pareja, quien tenía una prohibición de acercamiento. Allende llegó al juicio imputado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género", que prevé una pena de prisión perpetua.