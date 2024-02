Demichelis piensa en la rotación para jugar ante Excursionistas

Foto: Fernando Gens

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, prepara una rotación con el debut de los refuerzos Rodrigo Aguirre y Agustín Sant´anna para jugar ante Excursionistas este miércoles en el debut de la Copa Argentina.Para este partido, el entrenador va a recuperar otra alternativa defensiva ya que se reincorporó el zaguero uruguayo Sebastián Boselli, quien viene de disputar el preolímpico Sub 23, donde ingresó de suplente en dos partidos con 63 minutos de juego.Boselli será parte de la convocatoria al igual que el resto de los jugadores que estuvieron convocados para el domingo ante Vélez, aunque se estima que el DT "millonario" realizará cambios ante la continuidad de partidos que tiene el equipo en estas dos semanas.y algunos de los juveniles comoen el primer equipo, en ese recambio que planea el entrenador.En cuanto al equipo y los que van a rotar el miércoles se va a definir este martes luego de la evolución de los jugadores tras la tareas regenerativas de este lunes en el River Camp de Ezeiza, pero los cambios ante Vélez en el segundo tiempo marcan una tendencia.Demichelis reemplazó a los 56 minutos de juego a Paulo Díaz, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y Facundo Colidio, quien venía de una fatiga. A falta de media hora, reemplazó al goleador colombiano Miguel Borja.Por eso se especula con que el miércoles arranquen en el banco parte de los que jugaron los 90 minutos contra el "Fortín", como Andrés Herrera, Leandro González Pírez y Esequiel Barco, entre otros, para seguir equiparando los esfuerzos.De modo que un posible once sería con:El equilibrio de minutos en cancha se transformó en una idea central para Demichelis, quien en el arranque del año sufrió lesiones musculares en varios jugadores como Palavecino, Colidio, Matías Kranevitter y Manuel Lanzini.Sobre estos últimos dos, aún están en el parte médico del club y recién esta semana van a intensificar trabajos para intentar jugar la semana que viene ante Atlético Tucumán y llegar con ritmo de juego a la semana previa ante Boca, partido programado para el 25 de febrero.Esta semana será clave para la vuelta al trabajo -a la par del resto- del lateral Milton Casco, quien en diciembre del año pasado sufrió un síndrome meniscal que lo obligó a pasar por el quirófano.Con este panorama, el equipo trabajó este lunes en el predio de Ezeiza con tareas livianas para los que jugaron más minutos ante Vélez. El martes por la tarde los jugadores entrenarán nuevamente y quedarán concentrados para el viaje a Santa Fe, en donde jugarán el miércoles por la noche ante "Excursio" en el estadio de Colón.En cuanto al resto de los jugadores, que el entrenador no puede utilizar, Santiago Simón sigue haciendo tareas sólo aeróbicas por la fractura en la mano; Gonzalo "Pity" Martínez está en la primera etapa post operación y Claudio Echeverri junto a Pablo Solari se sumarán la semana que viene, luego del preolímpico que el seleccionado Sub 23 juega en Venezuela.