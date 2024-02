El arzobispo de La Plata pidió que "el ajuste no lo pague el pueblo"

Foto: Conferencia Episcopal Argentina

El arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, pidió este lunes que el ajuste "no lo pague el pueblo" y destacó que el documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) "refleja lo que cada obispo ve en sus territorios"."El documento refleja lo que cada obispo ve en sus territorios particulares, dejando en claro que el problema de la inflación no viene con el Gobierno de (Javier) Milei, sino desde hace tiempo" señaló Mestre en declaraciones a Radio Provincia.El arzobispo platense se refirió así al documento titulado, emitido por la CEA.Mestre señaló que "estos últimos dos años han sido bastante serios, por lo que buscamos dar una respuesta inmediata a la problemática social que tiene que ver con la comida", al advertir queNo obstante, indicó que en cuanto a la comunicación con el Gobierno "hemos tenido algunas dificultades, no en todos los casos se ha cortado el diálogo, pero ahora hay una incertidumbre más fuerte, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la coordinación de Cáritas".Por último, advirtió que, concluyó.