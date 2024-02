Abdala afirmó que desde La Libertad Avanza no tienen "ningún problema en tratar el DNU"

Foto: Pepe Mateo

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmó que desde el oficialismo "no tienen ningún problema" en tratar el DNU 70/2023 de desregulación económica pero resaltó que es necesario que para eso se conforme la comisión bicameral que, "por razones ajenas" a La Libertad Avanza (LLA), aún no se constituyó., refirió Abdala sobre el tratamiento pendiente de esa norma, en declaraciones a El Destape Radio.Consultado sobre por qué aún no se convocó oficialmente a la sesión especial pedida por senadores de Unión por la Patria (UxP), el legislador señaló que "se puede tratar en sesión especial, pero sería bueno que se conforme la comisión bicameral, se emita dictamen y, a partir de allí, tratar el DNU"."Lo concreto es que nosotros estamos esperando que se conforme la comisión bicameral", insistió.Abdala argumentó además que "hay más de 100 DNU" que no fueron tratados por el Congreso, los cuales "están pendientes de ser tratados para su aceptación o rechazo".El senador nacional por la provincia de San Luis argumentó ante las múltiples acusaciones sobre artículos que no revisten de la debida necesidad y urgencia, que el DNU 70/2023 "contempla tanto la emergencia social como económica" y que "nadie puede poner en tela de juicio que no estamos en esa situación" porque"El DNU busca los mecanismos, las ideas, para que la Argentina pueda tener el camino correcto para crecer", sostuvo.Y aseguró: "Más allá de que hubo planteos por el capítulo laboral, la reforma es absolutamente necesaria".Asimismo, el senador expresó su convencimiento en que "lo primero es la inversión y después el trabajo"."Lo que se está planteando son medidas correctas para dar previsibilidad al inversor para que pueda generar trabajo", amplió al respecto.