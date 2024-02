Taylor Swift hizo historia en los Grammy y Fito Páez se quedó con las ganas

Foto: AFP

Taylor Swift hizo historia en la 66º edición de los premios Grammy que se celebró este domingo en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, al vencer en la categoría Álbum del año con su disco "" y convertirse así en laPor su parte, el gran crédito argentino, quien en 2021 había obtenido su primer Grammy con el disco "La conquista del espacio",, su nueva lectura de "El amor después del amor", que competía en la categoría Mejor álbum de rock latino o alternativo, en donde se impuso "De todas las flores", de Natalia Lafourcade.Más allá del interés local por la presencia del rosarino, la ceremonia, que en nuestro país pudo verse en directo por las señales TNT y HBO Max, tuvo en Taylor Swift a una de las grandes protagonistas de la velada, no solo por el mencionado récord alcanzado y por coronarse en el apartado Mejor álbum de pop vocal, sino porque además sorprendió al anunciar queEl momento de la coronación de la artista estadounidense tuvo también ribetes emotivos debido a que la presentación del premio la realizó, quien reapareció en escena luego de revelar que atravesaba un momento complicado de salud que la obligó a suspender sus shows en vivo.Las otras grandes figuras de la noche fueron, quien gracias a su éxito "Flowers" se llevó el preciado gramófono a la Grabación del año; y Billie Eilish, quien se coronó en los rubros Canción del año y Mejor canción escrita para medios visuales por "What Was I Made For?", de la película "Barbie".La revelación del año fue, Sza se impuso en la categoría Mejor canción de R&B con "Snooze" y Karol G reinó entre los latinos al imponerse por primera vez en Mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito".Entre algunas particularidades ocurridas en la velada conducida por Trevor Noah,se colaron entre las figuras actuales al vencer en las categorías Mejor video musical por "I`m Only Sleeping" y Mejor película musical por "Moonage Daydream", respectivamente.A la hora de los sets en vivo, destacó fundamentalmente la presencia de la legendaria, quien entonó "Both Sides"; el regreso de, quien cantó "Fast Cars" junto a Luke Combs; la apertura a cargo dey el cierre de, quien mostró su nuevo sencillo "Turn the Lights Back On", el primero en tres décadas.Resultaron conmovedores los homenajes de Annie Lennox a Sinead O`Connor a través de "Nothing Compares 2 U", el de Stevie Wonder a Tony Bennett y el tributo de Jon Batiste y Fantasia Barrino a Tina Turner.La 66º edición de los premios Grammy contó con 94 categorías, por lo que la entrega de gramófonos comenzó a la tarde y la transmisión oficial solo se concentró en los rubros más destacados.