El gobernador de Chubut cuestionó a YPF porque "se quiere ir" de la provincia

Foto: Pepe Mateos

El gobernador de Chubut,, cuestionó a YPF porquede la provincia y advirtió que de concretarse el plan de restitución de áreas de explotación de petróleo convencional, su administración exigirá a la compañía con mayoría estatal "el pago de 100 años de pasivo ambiental"."Anuncian muy libremente sus planes de devolución de áreas maduras sin tomar dimensión del enorme pasivo ambiental generado mientras lucraban en esas mismas áreas, haciendo usufructo de recursos que son de la provincia", sostuvo Torres a través de un comunicado.El gobernador aseguró que "tras lo cual agregó que "me resulta sumamente preocupante que una empresa como YPF que cotiza en bolsa y tiene al Estado como socio mayoritario, no quiera hacerse cargo de los daños ambientales que ocasionó durante más de 100 de actividad extractiva".Agregó que "si YPF o cualquier otra compañía petrolera que opera en la región, decide dejar de producir en nuestra cuenca,Funcionarios públicos y dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut vienen planteando desde hace años la desinversión de las petroleras en la cuenca del Golfo San Jorge, sobre todo tras la irrupción del yacimiento Vaca Muerta con epicentro en Neuquén.El planteo es que la formación geológica de shale, al ser más rentable que la del petróleo convencional que durante un siglo se explotó en la cuenca con cabecera en Comodoro Rivadavia, hace queEn el mismo sentido que Torres se expresó el intendente de Comodoro Rivadavia,(UxP), quien confirmó a Télam que "YPF redujo los equipos de perforación, workover y pulling y avisó que en marzo estaría analizando el proyecto de devolución de áreas, frente a lo cual le recordamos que exigiremos que tengan en cuenta el pasivo ambiental".Por su parte elseñaló mediante un comunicado que no sólo YPF sino "todas las operadoras informaron que reducirán inversiones para 2024, paralizando equipos y abandonando áreas, ante lo que se solicitó un mayor compromiso para evitar despidos y mejorar los planes de inversión".El gremio es conducido por Jorge Ávila, quien además de ser secretario general de los petroleros chubutenses es diputado nacional por Hacemos Coalición Federal.En el mismo comunicado, el sindicato petrolero reconoce que "el futuro de Vaca Muerta se fortalece, pero las perspectivas para el Golfo San Jorge en Chubut son inciertas".Según coincidieron las fuentes consultadas por Télam, el plan de inversiones a la baja de las petroleras le fue transmitido a funcionarios y dirigentes sindicales por las propias compañías durante una reunión que se realizó el viernes en la ciudad de Buenos Aires.