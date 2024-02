Librerías españolas retiran una novela cuya tapa fue creada con inteligencia artificial

La tapa cuestionada del libro acerca de la Doncella de Orleans.

El uso de inteligencia artificial aplicada a la portada de los libros provoca una nueva polémica por estos días en las librerías españolas, que decidieron retirar una novela histórica de la escritora inglesa Katherine J. Chen titulada "Juana de Arco" tras la denuncia de un conocido artista queHace unos días, la editorial Planeta a través de su sello Destino lanzó al mercado esta novela sobre la joven guerrera francesa que fue quemada en la hoguera en el marco de las turbulentas relaciones entre Inglaterra y Francia, allá por el siglo XV., la presentaban desde la contratapa en un texto que se convirtió casi en una paradoja: todo lo que pudo sortear la heroína gala no lo logró la obra basada en su vida, cuya circulación está frenada por un conflicto ligado a la ilustración del texto.Todo comenzó cuando el ilustrador, detallaba el artista los aspectos que a su criterio evidenciaban la ausencia de un profesional de la ilustración detrás del diseño y su reemplazo por un sucedáneo tecnológico.El posteo con estos indicios, fue acompañado por otro donde el dibujante pedía explicaciones a la editorial:arranca su reclamo. No conforme, López comparó la situación con las exigencias habituales a los ilustradores: "Cuando pagabais a ilustradores seguro que mirabais mejor el trabajo y pedíais correcciones"., explicó López al periódico El País.A sus críticas se sumaron luego varios tuiteros y una pequeña librería de Barcelona que anunció que devolverá a la distribuidora todos los ejemplares que estén ilustrados por una aplicación de Inteligencia Artificial:, publicó el negocio que lleva el nombre de La Llama Store., explicó luego a El País,, propietaria de esa librería,Los libreros aclaran que no están en contra de la IA y entienden que es una herramienta como lo fue el Photoshop en su día. Su objeción, dicen, es el uso no renumerado del trabajo de artistas:, señaló al diario español,, librero de Casa Tomada, otra de las que se han unido a la causa junto a La Llama Store, Nuevo Nueve, LES Editorial, Fandogamia o La Imprenta, entre otras. Todas ellas decidieron retirar los ejemplares de "Juana de Arco" de sus estanterías y devolverlos a la editorial.Por su parte, consultada por El País,, sostuvo por su parte, ilustradora que invitó a otros artistas a no trabajar con el sello hasta que no se comprometan a abandonar esa praxis.El área editorial de Planeta hizo su descargo y aseguró que su departamento de arte y diseño está formado por más de 30 profesionales:, dijeron desde el sello.Ese contrapunto por la portada del libro se produce solo tres meses después de que los organizadores de la Feria del Libro de Madrid tuvieran que pedir disculpas tras detectarse que una campaña lanzada en redes sociales para alentar a asistir a la próxima edición del evento había sido diseñada por Inteligencia Artificial y que se había prescindido para elaborarla del trabajo de ilustradores profesionales.El conflicto se había desencadenado en noviembre pasado cuando comenzó a circular la imagen que promociona la próxima edición del emblemático evento librero -que tendrá lugar a partir del 31 de mayo del 2024- y la guionista españoladetectó que se había realizado mediante IA al observar la ausencia de extremidades en alguna de las figuras humanas de la ilustración, que mostraba a tres niños comiendo helado, pero con proporciones erróneas o deformidades y donde también se veía a dos personas caminando, una de ellas con la cara desfigurada.