"El desencuentro", la obra inédita de Manuel Puig que muestra la génesis de su voz narrativa

Un fragmento de "El desencuentro"

A continuación se publica un fragmento de primer capítulo de "El desencuentro" llamado "La tía Carmen", también conocido como "Pájaros en la cabeza", título que efectivamente aparece agregado a mano en el encabezado de la primera página.





Este chico otra vez empieza con que se aburre... qué cosa, estos chicos. El mío se sabe entretener pero el Coco es una barbaridad con las cosas que sale a veces. Esa Male le ha dado todos los gustos, pero no en todo lo tiene malcriado porque hay que ver que el chico marcha regio en la escuela y aprende inglés lo más bien. Pero mi hermana tenía el mismo vicio del cine y el chico lo heredó. A Ernesto que le hablen de ir al cine si no es que le gusta la cinta pero como no le atrae ninguna, si no es deportiva, o de basket. Ya quisiera yo tener compañía para el cine, porque hay que ver que si nadie te acompaña o te arrastra al cine una se queda como una tonta y se aplasta entre la costura y que la cena y que el almuerzo. Cuando me descuido ya son las 12 o las 8 de la noche y está esa bendita comida que preparar. Claro que si Male no fuera tan rápida no podría verse su película y después hacerse sus comiditas, yo no sé de dónde saca esa mano para la cocina, porque no repite nunca y con el marido difícil que tiene, que nada le va bien, y mal que mal, algo le come. Yo a Ernesto lo llevé a ver esa película de 4 horas y me volvió con un dolor de cabeza terrible y durante toda la cinta no hacía más que bufar, ¡qué chico! A mí tampoco me gustó tanto como decían. Male y el Coco habían ido la tarde anterior y se vinieron enloquecidos, no hacían más que poner los ojos en blanco y hacer aspaviento, porque en eso el chico le ha salido igual a ella, de agrandar un poco todo.