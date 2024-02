Estudiantes recibe a Racing con el objetivo de seguir en la punta y en racha

El "Pincha" y "La Academia" volverán a verse las caras este lunes a las 21.30 en el Estadio Uno de La Plata / Foto: Eva Cabrera.

Probables formaciones

uno de los tres punteros del Grupo B, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.con arbitraje de Nicolás Ramírez (Darío Herrera en el VAR) y transmisión de ESPN Premium.Los dos equipos comenzaron la temporada con aspiraciones de pelear el título, mientras esperan por su debut en el plano internacional: Estudiantes en la Copa Libertadores y Racing en la Copa Sudamericana.(0-1), un rival que peleó por la permanencia en Primera División hasta la última fecha del año pasado.No obstante, se recuperó a tiempo y goleó a Tigre (3-0) en el mismo escenario, por la segunda fecha, en un partido que encaminó con dos goles en los primeros diez minutos.Entre una y otra presentación, Costas cambió más de medio equipo, disconforme con la producción de la primera jornada, en la que vio un Racing "desastroso". Este lunes volverá a realizar cambios pero por lesión, ya que no contará con el arquero Gabriel Arias ni con el goleador colombiano Roger Martínez.Primero inició con el pie derecho la defensa del título en la Copa Argentina (3-0 vs. Argentino de Monte Maíz) y luego hilvanó triunfos sobre Belgrano de Córdoba y Unión, ambos por 1-0, en la Copa de la Liga.El equipo de Eduardo Domínguez comanda el Grupo B con puntaje ideal junto con Godoy Cruz de Mendoza y Newell's Old Boys de Rosario.Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Enzo Pérez, Santiago Ascacibar y José Sosa; Javier Correa y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.Facundo Cambeses; Tobías Rubio, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.Nicolás Ramírez.Darío Herrera.Estudiantes (La Plata).21.30.ESPN Premium.