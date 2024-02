Oficialismo y dialoguistas buscan acuerdos para sancionar en particular la ley Bases

El Gobierno busca acuerdos para debatir la Ley "Bases" en particular el martes. /Foto: Florencia Downes.

con el fin de tener las mayorías para aprobar en particular el martes próximo el proyecto de ley Bases. La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.LaSin embargo,por lo que serán claves los acuerdos que se puedan lograr mañana en las conversaciones que el oficialismo mantendrá con diputados opositores que respaldaron el proyecto.sobre los artículos de la ley Bases que el viernes recibió la aprobación general en la Cámara de Diputados, y destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones"."Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos. Prácticamente está todo bastante cerrado", afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.De todos modos,que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.Sin embargo,, si el Gobierno acepta reformar el articulo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en elLos legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, peroEl secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace, dijo a Télam que la UCR aspira a que "se realicen cambios en el artículos para que la evaluación patrimonial de cada empresa sea hecha de forma independiente al Gobierno".Uno de los artículos establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá "elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos; ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación".Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, sEn tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establecePero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.Otros puntos que aún faltan sonen los cuales hasta ahora no hubo avances entre oficialistas y dialoguistas, señalaron voceros parlamentarios.El proyecto se votó en general en una sesión que se extendió desde el miércoles hasta el viernes, con 31 horas de debate y en donde expusieron más de 200 oradores.Ahora se estima queya que el dictamen de mayoría de 383 artículos demandará fuerte discusiones en los capítulos sobre emergencia pública, privatizaciones, seguridad, educación y reforma del Estado debido a la cantidad de oradores que ya se anotaron.Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien estuvo en la conducción de la sesión en la mayoría de los tramos de la extensa deliberación, deberá poner límites como ya lo hizo para que los expositores cumplan con el reglamento y los acuerdos establecidos en labor parlamentaria.El segundo capitulo se escribirá el martes cuando los diputados vuelvan a sentarse en sus bancas y el oficialismo deberá conformar nuevamente quórum con los bloques dialoguistas, porque ni UxP ni la izquierda colaborarán para que se alcance el piso de 129 necesario para comenzar a votar cada artículo en particular.