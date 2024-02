El FIT refuerza vínculos con otros sectores como la CGT y el peronismo

La Izquierda participó de la marcha que organizó la CGT.

El Partido Obrero evaluó que hay un descontento creciente y "mucha bronca".

Este sector votó en contra de la Ley Bases. /Foto: Eliana Obregón.

Juan Carlos Giordano.

, como el peronismo y la CGT, con el propósito de reforzar la oposición ante las medidas políticas y económicas que busca implementar el Gobierno de Javier Milei, aunque señalan puntos de diferencia y cuestionamientos.junto a sectores del peronismo con un reclamo común: la defensa de la clase trabajadora y el rechazo a las medidas políticas y económicas del Gobierno.De esta forma, la izquierda, que durante los pasados cuatro años mantuvo fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández y que siempre ha expresado sus cuestionamientos al peronismo y a la dirigencia sindical tradicional, coincidió esta vez con estos sectores ante un escenario alarmante económico y social.Esta postura en común se evidenció, afirman desde el Frente de Izquierda, donde se impulsa y convoca a la coordinación de distintos sectores.Sin embargo, estas coincidencias no están exentas de cuestionamientos por parte de los partidos y militantes de la izquierda, que ven críticamente que sus agrupaciones políticas sean las únicas que "ponen el cuerpo" en las calles, como ocurrió durante las movilizaciones que tuvieron lugar la pasada semana frente al Congreso ante el debate del proyecto de ley Bases.Por eso reclaman que haya una continuidad en el plan de lucha y que todo el peronismo en su conjunto, en sintonía con las centrales obreras, se sumen a la protesta y a la movilización.Toda la disputa se va a resolver en las calles, estamos convencidos", afirmódirigente nacional del PTS, en diálogo con Télam.Fue durante esas jornadas de movilización popular que se expresó otro punto de coincidencia al manifestase el rechazo generalizado al operativo policial represivo que llevó adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cumplimiento del "protocolo antipiquetes".y convocó a concentrar luego de que, entre otras personas, la policía detuviera a una joven militante de ese partido, aunque en el Parlamento los diputados de la UCR votaron casi orgánicamente la favor de ley Bases, que fue aprobada en general."La protesta social es un derecho conquistado. Si el radicalismo fuera consecuente con su historia tendría que votar en contra de toda la reforma penal delirante que quiere imponer Bullrich para criminalizar la protesta social", señaló Pitonesi que también anticipó que el bloque del FIT-U rechazará "de plano todas las privatizaciones"."Esto recién comienza. La CGT a partir del 24 de enero guardó silencio, pero tienen que llamar a un nuevo paro general activo si no quieren ser cómplices a un ataque directo a la clase trabajadora", apuntó el referente.En ese sentido,, mantienen "la independencia política".El dirigente delevaluó que hay un descontento creciente y "mucha bronca" social con las políticas del Gobierno, en un escenario donde muchas personas ven que "sólo la izquierda está peleando"."Es cierto que hay mas fluidez con el peronismo pero, al igual que el radicalismo, hay colaboración con el Gobierno u omisión o una combinación de ambas. No hay que darle tiempo a que gobiernen como plantea el kirchnerismo, que quiere esperar a marzo o a abril. En ese tiempo pueden imponer la reformar laboral por decreto", advirtió Solano.Mientras tanto,en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, será una fecha clave en la que diversos sectores van a confluir nuevamente."Puede llegar a ser una de las marchas más importantes de los últimos 40 años. Tenemos un Presidente abiertamente negacionista y eso va a tocar una fibra enorme", remarcó Solano.