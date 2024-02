Sileoni: "La Provincia tiene vocación de que haya un Estado presente y buenos salarios"

Sileoni fue ministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015. (Foto Eva Cabrera)

Elbonaerense,i, afirmó este domingo que "está clara la vocación de la provincia de Buenos Aires de que haya un Estado presente y buenos salarios" para los maestros, pero reconoció que el recorte de fondos al distrito dispuesto por el gobierno de Javier Milei puede afectar la posibilidad de alcanzar acuerdos que superen el ritmo inflacionario.En una entrevista con Télam, el funcionario se refirió a los desafíos para el nuevo ciclo lectivo en un sistema educativo que cuenta, lo que constituye el segundo más grande de Latinoamérica."En estos años de gestión delconstruimos 206 nuevos edificios escolares, 21 centros universitarios en municipios del interior, hicimos 7.700 obras de ampliación y reparación, ampliamos la jornada escolar, entregamos 168.000 computadoras a estudiantes, conectamos a Internet 6.030 escuelas, equipamos a 3.820 instituciones con mobiliario escolar y ampliamos a 6 universidades del interior y a escuelas terciarias el Boleto Estudiantil", rememoró Sileoni.Contó que en el período estivalen todo el territorio de la provincial, en las que niños, niñas y jóvenes estuvieron en la pileta, con actividades recreativas y deportivas", y detalló que durante el receso escolar se continúa la construcción de escuelas y las obras de mantenimiento"."Se trabaja a toda máquina, como todos los años, para poder comenzar las clases el 1° de marzo. La semana que viene estará disponible en los consejos escolares un fondo de 4.000 millones de pesos para mantener las escuelas con arreglos menores, desmalezamiento, limpieza de tanques, luminaria, ventiladores o aires y poder empezar las clases en condiciones", indicó.-Seguimos trabajando en nuevos diseños curriculares. Este años seguimos mejorando la educación superior, en inicial vamos a implementar el nuevo diseño curricular, en la primaria estamos trabajando fuerte para resolver los déficits en lengua y matemática, y en nivel secundario seguimos trabajando en el régimen académico. Tenemos dos grandes objetivos: que haya clases todos los días, que es algo que nos piden las familias, y en mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Estamos trabajando en el ausentismo docente y atacando las causas que hacen que no haya clases, como son el frío en invierno o el calor en verano, o falta de agua.-Venimos dialogando. Se dio un aumento hacia principios de enero que cerraba 2023. Sabemos que vamos a tener dificultades en términos de poder alcanzar con el salario los movimientos de la inflación, pero desde el inicio de la gestión de Kicillof hay una mesa paritaria que no concluye, que está siempre abierta, dialogando. Trataremos de llegar a un entendimiento. Hay una amenaza clara de que algunos fondos que vienen de Nación puedan discontinuarse y eso es un peligro. Tratamos de trabajar y dialogar con el Frente de Unidad gremial para encarar la nueva realidad que estamos viviendo en la provincia. No es decisión provincial, sino que cambió el marco nacional. Antes se entendían las necesidades de la provincia y ahora no.-Es una complejidad nueva. Los dos primeros años de gobierno tuvimos otra complejidad, que tuvo que ver con la pandemia. Ahora es una complejidad política. Está clara la vocación de la provincia de que haya un Estado presente, buenos salarios que acompañen el ritmo inflacionario. Si después de 4 años en los que empezábamos las cases con normalidad, al quinto no podemos, no será porque cambió la voluntad del Gobierno de la provincia sino porque cambió el contexto nacional y estamos empezando a decirlo. Fueron 4 años de un sistema educación provincial expansivo, con más cargos, más escuela, mas posibilidades.-Eso no podrá crecer al ritmo que venía creciendo. Da bronca, porque hay cantidad de líneas que son financiadas por el Estado nacional como el incremento de horas en la provincia, que hizo que 600 mil chicos tengan mas horas de clase; el Fondo de Incentivo Docente, que es una suma en el salario que el Estado nacional da a las provincias; recursos para libros, tecnología y Conectar Igualdad, fondos para coros, orquesta, escuelas técnicas. Incluso, de las 206 escuelas que llevamos inauguradas, 60 se hicieron con presupuesto nacional. Tenemos la expectativa de que todo eso no se corte.-En la provincia no hay ajuste, hay un Estado sensible. Puede que sea un Estado que no ya llegue como llegaba antes, pero siempre trabajaremos pensando en los derechos de las y los ciudadanos. y en los derechos educativos de las personas. Si hubiera recorte de obras de parte de Nación, veremos si desde la provincia podemos ponerle el hombro. Seguimos con el programa de obras en escuelas, de construcción y refacción. No es que las cosas siguen como si no pasara nada. Somos conscientes de que la realidad es dura y que hay estrecheces en Nación, pero aquí al gobernador le dieron el mandato de seguir mejorando la vida de los bonaerenses, tener más Estado y estar cerca de la gente.