Los españoles de Arde Bogotá debutan en Buenos Aires antes de ir al Cosquín Rock

Los integrantes de Arde Bogotá, la banda nacida en 2017 en la ciudad murciana de Cartagena. (Foto Prensa)

"La Salvación" VER VIDEO

La agrupación se presenta el jueves desde las 20 en la disco sita en Niceto Vega 5510 compartiendo función con los locales 1915 y el quinteto vasco Shinova

El cuarteto rockero español, una nueva y ascendente voz de aquella escena, llega por primera vez a la Argentina con el repertorio de sus dos discos publicados para presentarse el próximo jueves 8 en la sala porteña Niceto Club y dos días después desembarcar en festivalLejos de las declaraciones altisonantes y de fórmula,asume en charla con Télam que “seguramente nadie nos conozca allí por lo que viajamos con más ganas de aprender que con determinadas expectativas”.“Definitivamente –asegura- viajamos con la intención de que las cosas pasen, de ver qué ocurre y profundizar un poco más el camino que llevamos que es el de conocer y empaparnos”.Desde esa percepción,, considera que arribar a la Argentina “también significa ver cómo coger influencias que al final también forman parte de nosotros porque hay muchos artistas argentinos que son emblemáticos aquí comoy otros que van tomando mucha relevancia como”.“Es que al final son culturas que se mezclan a pesar de estar en dos puntos diferentes del mundo y quizás ese enlace se produzca gracias el idioma”, arriesga.También en Madrid y a través del Zoom,se integra al diálogo con Télam y aporta: “Es curioso pero antes de saber que nosotros íbamos a poder viajar para allá y yo creo que en el último año, casi toda la música de la que nos hemos empapado es argentina. Nos recuerdo en charlas en la furgoneta, en viajes de Antonioo a mí mismo intentando meter influencias de Soda Stereo”., completa su formación con Pepe Esteban (bajo) y José Ángel Mercader (batería y percusión), y hasta ahora publicó dos álbumes: “La noche” (2021) y “Cowboys de la A3” (2023).El sábado, en tanto, tomará parte enpara actuar a partir de las 17.10 en el escenario Montaña (que una hora antes abrirá Shinova y donde además se anuncian las actuaciones de Bandalos Chinos, Miranda!, Lali y Tiago PZK, entre más).Ese día, además, sonarán en otros cinco escenarios y por más de 12 horas propuestas como las de Airbag, Divididos, Skay y Los Fakires, La Vela Puerca, Los Pericos, Dillom, Babasónicos, Conociendo Rusia, Los Auténticos Decadentes, Los Tabaleros, La Delio Valdez, Ke Personajes, Sara Hebe, Escalandrum y Julieta Laso. En charla con Télam, los integrantes de Arde Bogotá.Fue una casualidad pero fundada en una buena razón porque Bogotá fue el primer sitio donde sonó nuestra música cuando sólo teníamos algunas pocas cosas, demos de las primeras canciones que habíamos hecho. Yo me fui de viaje a Colombia y en Bogotá con unos amigos fue en el primer sitio donde sonaron y allí fue el primer sitio donde alguien dijo que le gustaba lo que hacíamos. Así que fue un poco como homenaje y también un poco en broma pusimos ese nombre y ahora nos persigue y la gente piensa que somos de Colombia y hemos tenido que ir a Colombia a tocar dos veces (risas).Por lo general creo que bien, aunque alguno habrá que no le parezca. De acuerdo a lo que nosotros hemos hablado tenemos la impresión de que en Colombia en general son patrióticos y todo lo que sirva como para dar a conocer un poco su país y su cultura, les parece más o menos bien. Entonces bueno, nosotros tomamos prestado el nombre de la capital y vamos por ahí repartiendo rock and roll.Nos distinguimos por el estilo que hacemos que musicalmente es el tradicional de Inglaterra y de Estados Unidos pero traído al idioma español. Tomar esas influencias y hacerlas nuestras.En ese sentido, con el disco “Cowboys de la A3” nos hemos dado cuenta de que banda queremos ser como de una forma más decidida. Podemos decir con seguridad “oye, queremos ser una banda de rock. Queremos que esto suene rockero. Queremos que apriete”.Nuestra idea es seguir igual de perdidos e igual de viajeros, Hacer ese disco implicó cambiar de vida, dejar nuestros trabajos, anteriores y convertirnos exclusivamente en músicos y fue como un momento de vorágine de muchas cosas, de aventura, y creo que eso se coló en las canciones. Y por eso todas ellas hablan de viajes, de destinos inciertos.Yo pienso que como en realidad estamos en algo parecido pero más grande pues ahora en vez de viajar solo por la A3 también viajamos a través del Atlántico, seguimos siendo más o menos las mismas personas perdidas y de viaje a algún sitio.: Es un panorama complejo que nos afecta como artistas y como ciudadanos. Las iniciativas culturales necesitan de la ayuda del Estado para poder prosperar y al final acabar generando algo que sea importante y necesario para la ciudadanía, pero cuando la deriva política va hacia un sitio donde la cultura deja de estar presente, pues es preocupante desde luego como como artistas, pero más si cabe como ciudadanos.