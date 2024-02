Abdala no descartó que el Senado proponga cambios para aprobar la ley "Bases". Foto: Pepe Mateos

La discusión en Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo. Foto: Prensa

El presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala,que impulsa el Gobierno, aunque no descartó que puedan introducirse modificaciones en la norma que obtuvo el viernes media sanción de Diputados."Soy optimista de que vamos a tener la mayor cantidad de votos para poder sancionar (la ley), en lo posible respetando el resultado de la Cámara de Diputados. De no ser así, volverá" a esa instancia legislativa,En declaraciones a Radio Rivadavia, Abdala utilizó una analogía futbolística al decir que le "gustaría lograr en este segundo tiempo", en referencia al próximo tratamiento en el Senado, "el resultado del primero" en la Cámara de Diputados, que viernes último aprobó en general, por 144 votos contra 109, el proyecto de ley "Bases" al cabo de tres días de deliberaciones., debido a que el oficialismo y los bloques denominados dialoguistas deben superar diferencias sobre privatizaciones, el Fondo de Garantía y la coparticipación el Impuestos País.Por ese motivo,, establecido por el presidente Javier Milei, porque estimó que recién "el lunes 12 de febrero" el Senado empezaría a conformar las comisiones que debatirán la normativa."Va a haber que ampliar hasta fines de febrero el tema de las sesiones extraordinarias", evaluó.En tanto, dijo que una vez que"De ser así, la ley volverá a la Cámara de Diputados. Como referente del oficialismo, quisiera que no sufriera ninguna modificación (en el Senado) y se transformara en ley", aseguró.Por último,, que tiene una alícuota del 30 por ciento sobre las transacciones con moneda extranjera en el mercado minorista, como reclamó días atrás un grupo de gobernadores al Gobierno nacional."Si lo hacés coparticipable, no lo sacás más", afirmó el senador puntano, y opinó que "los gobernadores son animalitos que gastan y que, cuando ven que pueden sacar algo más y llevar agua para su molino, lo van a hacer".