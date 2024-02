Francos: están "bastante cerrados" los acuerdos para el debate por artículos de la ley "Bases"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Florencia Downes.

Foto: Eliana Obregón.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó queparlamentario sobre los artículos de, destacó el trabajo de los llamados bloques dialoguistas que colaboraron "con buenas intenciones" y aseguró que la norma "va a beneficiar en mucho a la gente"., afirmó Francos en declaraciones a radio Mitre.El ministro destacó que, como, y por parte de la jefatura de gabinete que mantuvo "diálogos permanentes" con los legisladores., ponderó y contrastó estos espacios con "la oposición fuerte y más recalcitrante" al sostener "que ya han gobernado y no les fue bien"."Le pedimos que nos dejen gobernar a nosotros. La ley va a beneficiar en mucho a la gente. El gobierno de Milei esta intentando atacar el verdadero cáncer de Argentina que es la concepción cultural de que se puede gastar cualquier cosa sin recursos", afirmó.Además, en alusión a los cuestionamientos a las facultades delegadas.Además señaló que "hay muchas delegaciones en la ley, pero son razonables en la etapa de emergencia que estamos viviendo" y dijo que "no hay que hacerse un mundo porque son facultades que le han sido asignadas a todos los gobiernos prácticamente desde que estamos en democracia".y aseguró que más allá de los plazos en el tratamiento de la ley "lo importante es que se apruebe"."Por lo menos hicimos que los legisladores trabajaran fuertemente frente a la opinión pública en el mes de enero, cosa que no es habitual, para tratar este proyecto de transformación importante para la Argentina", apuntó.En tanto, anticipó que la ley Bases "no es la única" que contempla el Gobierno y quePor otro lado, Francos dijo que"El Presidente no quiere coparticipar el impuesto PAIS de ninguna manera porque uno establece una lógica coparticipable y después no se lo saca más. No quiere incurrir en eso porque la idea es que desaparezca cuando se saque el cepo", apuntó.Por otra parte,"Se lo propuse al Presidente. Me han criticado mucho por esto porque Scioli venía del peronismo y lo incorporamos al Gobierno, pero primero que nada soy amigo y lo conozco hace muchos años. Trabaje para él, fui presidente del Banco provincia cuando era gobernador y he tenido una relación excelente", recordó.