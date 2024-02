Menem agradeció a "todos los integrantes" de Diputados

Martín Menem agradeció a todos luego de la media aprobación del proyecto "Bases". Foto: Florencia Downes.

El sobrino del ex presidente Carlos Menem lo hizo desde su cuenta en X. Foto: Eliana Obregón.

El presidente de la Cámara de Diputados,, manifestó este sábado sua "todos los integrantes" del cuerpo que "permitieron llevar adelante una extensa sesión" para tratar el"Mi más sincero agradecimiento a todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación que permitieron que llevemos adelante una extensa sesión", escribió el diputado riojano poren su cuenta de laEn su posteo, el legislador precisó:aludió así a las tres extensas jornadas que realizó la Cámara baja el miércoles, jueves y viernes pasado, cuando aprobó en general el proyecto de ley impulsado por el, que será debatido en su articulado en particular el martes próximo, a las 14.El sobrino del ex presidentedebió sortear momentos tensos en el recinto, propios de una ley extensa, que levantó controversias, especialmente entre los espacios deAsimismo,debió conceder numerosos "derecho a réplica" por parte de diputados que se sintieron aludidos por el discurso de otro par, así como batallar para que no se extendieran -más aún- en los tiempos de exposición.