El cáncer se puede prevenir hasta un 40% con datos actualizados y política sanitaria "dirigida"

Cáncer, una enfermedad que en estadíos tempranos "se puede curar y tratar en un 70 y 90%".

El tabaquismo uno de los factores que inciden en el desarrollo de algún tipo de cáncer.

Organizaciones piden por equidad en acceso a tratamientos de cáncer y medicamentos Organizaciones sociales locales e internacionales realizarán campañas de concientización sobre el cáncer con la urgente necesidad de trabajar en la prevención pero también de propiciar las condiciones de igualdad en el acceso a tratamientos y medicamentos, invertir en investigación y programas de detección temprana del cáncer a través de la iluminación de color naranja de lugares emblemáticos en la Argentina y mensajes en redes sociales.



En el marco del día mundial contra el Cáncer, que se recuerda el 4 de febrero, la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) realiza una campaña como lo hace desde hace 23 años bajo el lema "Por unos cuidados más justos.



Se trata de una jornada "que invita a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de mejorar la prevención, la investigación y los cuidados de los pacientes con esta patología", indicó un comunicado de la organización.



Destacan "las importantes desigualdades que persisten en todo el mundo en la disponibilidad y el acceso a los servicios esenciales contra el cáncer".



Con el objetivo de generar conciencia sobre las problemáticas y necesidades que atraviesan los pacientes y la escasez de políticas públicas, se iluminarán de naranja sitios emblemáticos de diferentes ciudades del mundo. En el caso de la Argentina, ya confirmaron su participación la ciudad de Buenos Aires, con la iluminación del puente de la Mujer, el Planetario, el Palacio Lezama (donde funcionaba la tradicional fábrica Canale), la Usina del Arte, la Torre Monumental y el Palacio de la Legislatura.



Además, el Senado participará de la acción a través de la iluminación del Congreso Nacional, y las sedes de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Jujuy.



En tanto, el último informe mundial presentado por la UICC, titulado Informe de Equidad del Día mundial contra el cáncer, insta a tomar cartas sobre necesidades en torno al cáncer y se destaca la urgencia de incrementar "la financiación para la investigación del cáncer y fomentar la colaboración entre investigadores, proveedores de atención médica y organizaciones comunitarias para comprender y abordar las disparidades".



El comunicado oficial de la organización remarcó que "entre el 30 y el 50 % de los cánceres pueden prevenirse actuando sobre las conductas de riesgo modificables".



Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden visitar el sitio web cancerconciencia.org.ar/, o las redes sociales de Facebook: @cancerconciencia.argentina, e Instagram @cancerconciencia.arg/.

Cuatro tipos de prevención

El cáncer de tráquea, bronquios y del pulmón es el que más muertes provoca con 8.471 fallecidos en 2022. Foto123rf

Cánceres más agresivos

Con avances de los últimos 15 años de la oncología moderna, se logró un mayor conocimiento de la inmunidad.

Estudio reveló que 40% de los pacientes con cáncer de sangre demoraron más de un mes la consulta Un relevamiento realizado por la Alianza Cáncer de Sangre Argentina (ACSA) sobre un total de 810 pacientes en el país con esa enfermedad reveló que cuatro de cada diez argentinos demoraron la consulta médica más de un mes desde su primer síntoma y siete de cada diez, un 68 por ciento, no tenían conocimiento previo de la afección al momento del diagnóstico.



Llevado a cabo por la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA), la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA) y la Fundación Argentina de Mieloma (FAM), el estudio se realizó del 22 de junio al 30 de septiembre del año pasado, por vía digital y telefónica, sobre un total de 810 participantes residentes en el país, de los cuales un 60 por ciento eran mujeres, 37 por ciento eran varones y un 3%, en la categoría "otro". De ellos, un 42 por ciento tenían diagnóstico de mieloma múltiple; un 34 por ciento, leucemias; un 22 %, linfomas y 2%, mielofibrosis.



El estudio muestra el recorrido que hacen pacientes oncohematológicos con el objetivo de "identificar las necesidades, trabajar sobre ellas y lograr mejoras en los sistemas de salud e impactar positivamente en la vida de los pacientes".



Entre los principales hallazgos, se destacó que "más de cuatro de cada diez personas demoraron más de un mes en realizar la primera consulta médica, tras la aparición de los primeros síntomas y seis de cada diez fueron primero al médico clínico".



"A la mitad de los pacientes, le tomó entre 30 y más de 90 días llegar al diagnóstico de su enfermedad desde la aparición de las primeras señales, con mieloma y el linfoma como las enfermedades con mayor proporción de diagnósticos tardíos", detalló el estudio.



El director ejecutivo de ALMA, Fernando Piotrowski, alertó que tanto el acceso al especialista como el tiempo hasta el inicio del tratamiento son aspectos críticos porque "algunas de estas enfermedades avanzan rápidamente y no dan margen, por lo que la derivación debe ser inmediata una vez que se confirma una sospecha en un análisis de sangre, para que lo antes posible se llegue al diagnóstico preciso y se puedan tomar las mejores decisiones".



Por su parte, la jefa de Hematología del Hospital Gutiérrez de La Plata, Alicia Enrico, sostuvo que muchas veces los síntomas en estas enfermedades "pueden ser algo inespecíficos y eso puede generar que un paciente se deje estar. La recomendación es que ante la persistencia de algún síntoma que llame la atención, siempre es bueno acudir a tiempo al médico".



Los síntomas mas frecuentes para el mieloma "es dolor óseo o articular (50%)"; en los linfomas, "el agrandamiento de ganglios (61%)"; y en las leucemias, "cansancio excesivo (51%)".



Seis de cada diez pacientes con mieloma y más de siete de cada diez con linfoma llegó al diagnóstico consultando a partir de síntomas mientras que más del 60 por ciento en pacientes con leucemias lo hizo tras realizarse controles de rutina o estudios por otras causas.

Una política sanitaria dirigida y precisa con datos puede equilibrar los cuatros sistemas preventivos y llegar a evitar hasta un 40% de cánceres que en Argentina generan más de 61.900 muertes y unos 130 mil pacientes nuevos por año, señalan especialistas en oncología en la víspera del Día Mundial de Cáncer, una enfermedad que en estadíos tempranos "se puede curar y tratar en un 70 y 90%".Elenfatizó en diálogo con Télam que "se necesita una política sanitaria super dirigida y precisa. Es complejo mantener los cuatro sistemas preventivos equilibrados pero se hace con un sistema de control sanitario de calidad y eso se logra con datos, porque tanto el cáncer como otras enfermedades son prevenibles".Losson el nivel primario, secundario, terciario y cuaternario.explicó."Con una política sanitaria, se disminuye el riesgo de que la gente se enferme. Hoy la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) disminuye el cáncer de cuello uterino", señala y especifica que "" así como saber que "también es otro agente "que se va a transformar en lo que fue el cigarrillo: está aceptado socialmente pero es hacedor de cánceres, fundamentalmente de, sobre todo en mayores de 50 años", detalló Chacón.son otros de los factores que contribuyen alal igual que los, que también son factores de riesgo, junto con la incidencia elevada dey la, que resultan más difíciles de documentar.Sobre los, el oncólogo clínico yrecordó los últimos datos de la encuesta nacional de Factores de riesgo para enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), que datan del año 2019."Hay unaA eso se suma que, por ejemplo, solo un 6% de la población encuestada consume lasque tiene un efecto tipo protector", describió sobre hábitos y la poca incidencia de políticas públicas al respecto.Laes cuando a través de chequeos y análisis se detecta la enfermedad de forma precoz;refiere a cuandoactual de la mejor manera posible para la patología, para que la enfermedad tenga menos oportunidad de ocurrir.Finalmente, laes "como, por ejemplo, "no permitir la acumulación de radiación en tomografías cada 15 días", explicó Chacón.En la misma orientación,jefe del servicio del Hospital riojano Enrique Vera Barros, director de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano integral y titular de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), aseguró a Télam que al interrogante sobre. Hay que entender que debemos encontrar el cáncer antes de que nos encuentra a nosotros, porque el cáncer no da síntomas sino cuando está en su estadío más avanzado. Es fundamental el chequeo anual", explicó el médico oncólogo Kaen.LaCancer Today, reveló que Argentina se encuentra entre los países del mundo con una incidencia media-alta de cáncer en elconen el(19.965.054)y cerca de 10 millones (9.736.520) las muertes que causó la enfermedad, donde encabezan los de mayor prevalencia los cánceres de pulmón, mama y colorrectal.Según los datos publicados por el I, con información de Observatorio Global del Cáncer,, con 22.024 casos en 2020, lo que representa el, se ubica el, con 15.895 casos nuevos, lo que representa el 12,1% del total y,, con 12.110 casos nuevos, que concentran el 9,3% del total de tumores.Las últimas, publicadas por el, demuestran cómo año tras año eles el queEn tanto, unas, recto, de la porción rectosigmoidea y ano, número que casi no se modificó respecto del año anterior con 7.416 fallecimientos. Y le sigue elEn este contexto, los médicos refirieron a los cambios sustanciales que se lograron a través del tiempo en la obtención de mayor conocimiento sobreal "Por ejemplo, "las células tumorales necesitan de nutrientes, y se identificó en el 2000 medicamentos que bloquean la circulación sanguínea dentro de los tumores, las llamadas terapias antiangiogénicas, que dieron muchísimo resultado como primer modelo en el cáncer de riñón", explicó Chacón.Con la profundización del conocimiento en los últimos 50 años, lcontinúan siendo los pilares fundamentales en elCon grandes, se logró uny a partir del genoma humano, secon mayor precisión a través de medicamentos específicos junto con la inmunoterapia."Sin embargo, aún no hay capacidad de diagnosticar y detectar precozmente los cánceres de páncreas, de cerebro, algunos de pulmón, otros de vías biliares, porque aún no está clara la causa que los genera", puntualizó Chacón, quien mencionó la afirmación del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos: "