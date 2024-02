Cayeron por un mensaje anónimo en una red social y van a juicio por jurados por homicidio

La víctima, Iván Echeverría. Foto: archivo

La audiencia

Un mensaje en las redes sociales

Un, asesinado de un balazo en agosto de 2018 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora por delincuentes que lo asaltaron cuando iba a cargar nafta a la moto que se había comprado una semana antes para trabajar, informaron hoy fuentes judiciales.Uno de los acusados,, recién fue detenido cuatro años después del crimen,, gracias a un mensaje anónimo que mediante una red social recibió el papá de la víctima, que contenían sus fotos, agregaron los voceros.El restante,, ya estaba preso por una causa por drogas, por lo que ambos llegan detenidos al debate oral como presuntos coautores del delito de "homicidio en ocasión de robo".Fuentes judiciales informaron que un juez técnico del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora dirigirá el juicio, mientras que la fiscal será Verónica Laura Pérez.Comenzará a las 8 en los Tribunales situados en Larroque y Camino Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- con la selección de doce jurados titulares y seis suplentes.. Si Dios quiere que tenga esa satisfacción, al menos, de tener justicia para mi hijo",El, en avenida Juan XXIII y Madrid del barrio Parque Barón, en Lomas de Zamora.El joven iba a bordo de su moto que había comprado una semana atrás y se dirigía a cargar nafta a una estación de servicio, cuando"Esperaba el giro en la Shell y ahí lo agarraron estos dos pibes que le sacaron las llaves y la moto", relató su padre y agregó: "Parece que se resistió, según un bombero que estaba en la estación de servicio, le pegaron un tiro en el pecho y quedó tirado al lado de su moto".Según el padre, los ladrones "no le llegaron a robar nada porque tenía todas sus pertenencias encima, su billetera, la moto y no se llevaron nada".Tras el disparo, el bombero y personal médico que llegó en una ambulancia"."A las siete de la mañana entraba a la panadería para trabajar y a las tres y media salió de la casa de unos sobrinos suyos, se iba para la casa de la madre y lamentablemente no tuvo mejor idea que dar una vuelta antes de irse", añadió el papá.El hombre recordó que las cámaras de seguridad captaron a su hijo mientras se movilizaba en la moto y también el momento en el que pasaron los delincuentes, tras lo cual se escuchó una detonación, aunque en ninguna imagen quedó registrado el momento del ataque.Tres días después del asesinato, Echeverría padre"Se hablaba tanta pavada y yo estaba totalmente destruido, pero llevé la foto a la fiscalía y a la comisaría. A los seis días del hecho lo allanaron a Peláez pero por un abuso de arma anterior al crimen de Iván", explicó el hombre.Martín dijo que tuvo que "luchar tanto para que se ofrezca una recompensa" y eso fue lo que reactivó la investigación.Es que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires publicó una recompensa de entre dos y cuatro millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes tendientes a esclarecer el homicidio."Gracias a eso una testigo declaró que su marido paraba en un lugar y llegaron los acusados contando que habían matado a mi hijo", indicó.Michel ya estaba preso en una causa de drogas y Peláez fue detenido por personal de la comisaría 6ta. de Lomas de Zamora en las calles Gutiérrez y Marcos Grigera, en Villa Centenario.El fiscal Gerardo Mohoraz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lomas de Zamora pidió que sean juzgados y el año pasado la causa fue elevada a juicio."Yo tengo una panadería y mi era hijo era ayudante pastelero junto con a su hermano y mi sobrino. También hacía delivery y por eso se compró la moto.