LLA espera que el tratamiento de la ley "Bases" en particular modifique el texto "lo menos posible"

Puntos a debatir

LLA buscará "seguir dialogando" para lograr la aprobación de la ley El presidente del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, aseguró que, tras la media sanción del proyecto de la ley "Bases" en el Congreso Nacional, su espacio buscará "convencer y seguir dialogando con gobernadores, diputados y disidentes" para lograr la aprobación en particular de los artículos que contiene la iniciativa.



"Trataremos de convencer al que no nos votó que nos vote y quién quizás esta lejos de acompañarnos nos acompañe en algunos artículos. La cuestión es seguir dialogando con los gobernadores, los diputados y los disidentes para acercarnos a la sanción", afirmó Zago en declaraciones a Radio Rivadavia.



Sobre la ley Bases, Zago señaló que "retiraron muchas cosas de la ley" y demostraron que se trata de "un gobierno que escucha".



"Es un gobierno que escucha y se trata de sentar en la mesa de las discusiones, ya que este país lo tenemos que arreglar entre todos", sostuvo.



Por último, para Zago el protocolo de Seguridad de la ministra de Patricia Bullrich "funcionó muy bien" durante las protestas que se registraron en Plaza Congreso durante el tratamiento del proyecto, porque "gracias" a esa disposición "no se corta más una calle".

El oficialismo debería ser "el primer interesado en hacer las cosas bien" El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó que el oficialismo "debería ser el primer interesado en hacer las cosas bien", y consideró que "el 98 por ciento" de la Cámara baja "no sabía lo que estaba votando" en relación al dictamen de la ley "Bases" que ayer obtuvo media sanción en el cuerpo.



"Veníamos advirtiendo que si bien esta ley es importante para el oficialismo, los primeros interesados en hacer las cosas bien deberían ser ellos. Pero no fue así porque 55 diputados suscribieron un dictamen de comisión y no sabían que era lo que estaban firmando. Seguro el 98 por ciento de la Cámara no sabía lo que se estaba aprobando", estimó Martínez en declaraciones a El Destape Radio.



En este punto, el legislador señaló que "hubo artículos que se sacaron del dictamen a la hora de votar y que reaparecieron".



"Es decir, resucitaron artículos con lo cual no hay una estrategia que permita conocer qué es lo que se estaba votando. Ahora, el martes se discutirá todo esto, artículo por artículo, así que hay que estar atento porque pueden meter cosas por la ventana que tergiversen más lo que ya está manoseado", aseguró.



Sobre los artículos que "sacaron y volvieron a poner" enumeró los referidos "al Fondo de Garantías y el Impuesto PAIS", que los gobernadores reclaman que se coparticipen.



Martínez reveló además que "están haciendo circular un borrador respecto de las privatizadas donde hay distintos anexos con distintas empresas, entonces van a intentar armar mayoría, desdoblando el listado, por eso estamos hablando de una estafa parlamentaria".



En este punto, especificó que el oficialismo "repite el mismo artículo con tres anexos distintos para que cada uno vote lo que quiera".



"No se está discutiendo si las empresas sirven o no. Se van armando paquetitos. Hay que estar en contra de todo intento de privatización", definió Martínez.



El legislador también indicó que hay una política de "privatización, extranjerización y financiarización" que es financiada por "fondos especulativos que en cuanto no les dan una obra dejan tierra arrasada".



"Hay que agregarle las facultades que le dan (a los grupos concentrados) en la ley 'Bases' para intervenir en todos los organismos descentralizados que tiene la Argentina como el Enacom, los medios públicos y el Anmant, entre otros. Por eso se viene un martes donde se pondrá a prueba la coherencia de todo el sistema político argentino", subrayó.



En relación a los incidentes que se desarrollaron en Plaza Congreso durante los tres días en los cuales se trataba esta iniciativa, Martínez sostuvo que "cuando hay bochornos adentro del Congreso, en general, se produce represión afuera y lo marca toda la historia de la Argentina".

La Libertad Avanza enfrentará la próxima semana el tratamiento en particular de la ley "Bases", que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, con la expectativa de que el texto "se modifique lo menos posible", mientras los gobernadores presionan para discutir con el Ejecutivo "un nuevo pacto fiscal", tal como lo sugirió elSegún indicaron desde LLA a Télam, la votación favorable de la iniciativa en el Congreso Nacional fue recibida como una buena noticia por parte del oficialismo , que ahora aspira a que los legisladores encabezados por el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, el, voten los dos puntos más calientes de la reforma propuesta por el Ejecutivo: las facultades delegadas y las privatizaciones de las empresas públicas.El, ya había adelantado esta semana que esperaban que la oposición votara en favor de estos dos puntos.En este sentido, el diputado evaluó este viernes a la noche tras la media sanción que es "un muy buen punto de partida" para "una nueva Argentina en libertad, donde el centro sea el individuo".Previo a la media sanción del dictamen de mayoría, se votó la derogación de los artículos sobre el capítulo fiscal, financiamiento político y sobre ley de pesca, entre otros.Asimismo, a lo largo de toda la jornada se reanudaron las negociaciones entre funcionarios del Gobierno y los bloques dialoguistas para intentar superar los puntos donde aún existen discrepancias.Entre ellos se encuentran laque deber ser privatizadas, y como prenda de cambio, el Ejecutivo retiró a nueve firmas de una nómina original en la que figuraban 41 compañías.Las empresas que no se privatizarán -según esa propuesta del oficialismo-- son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, la Televisión Pública y Radio Nacional, según informaron fuentes parlamentarias.En esta línea, el segundo punto que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la, una idea rechazada por el oficialismo.El pedido de los gobernadores partió las aguas dentro del frente oficialista cuando el lunes el ministro del Interior anunció tras una reunión con gobernadores y legisladores dialoguistas en el Consejo Federal de Inversiones que estaba en discusión "el tema del impuesto PAIS y las empresas sujetas a privatización"."Fue una reunión corta, pero fructífera. Plantearon dos o tres puntos que estaban todavía en discusión y espero que los podamos solucionar mañana. Un punto era el tema del impuesto PAIS, otro eran artículos vinculados a hidrocarburíferos y el tercer punto era la lista de empresas sujetas a privatización", había dicho Francos en una entrevista que le ofreció al conductor Alejandro Fantino en su programa en Neura TV.Pero poco después, desde la Oficina del Presidente se aclaró "el"."La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante", anunciaron desde la cuenta de X.De esta manera, surgió un contrapunto entre el presidente y algunos gobernadores, pero una nueva ventana de oportunidad se abrió este jueves cuando Francos deslizó en medio del debate en diputados que "una vez aprobada esta parte de la ley" el Gobierno nacional se va a "sentar con los gobernadores para analizar de que manera recomponer los ingresos provinciales":"Una vez aprobada esta parte de la ley bases", subrayó. "Buscaremos un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables", expresó, en un claro mensaje para la oposición.Asimismo, el ministro aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuantos artículos se sacaron de la ley sino "cuales son las normas más importantes".La mega ley enviada por el Ejecutivo pasó de tener más de 500 artículos a cerca de 300 que se tratarán en particular la próxima semana en la Cámara Baja."Lo importante es que la parte central de la ley le de elementos al presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró.