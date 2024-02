Ocho ciudades declararon "emergencia del transporte urbano"

"A través de la Red Federal vamos a luchar entre todos para revertir esta situación, no solo la desigualdad en el reparto de los recursos, si no la incertidumbre acerca del envío de fondos para el presupuesto 2024" Daniel Passerini

Los intendentes de las ciudades de Córdoba, Rio Cuarto, Rosario, Santa Fe, Paraná, Neuquén y Formosa junto al jefe comunal del partido bonaerense de General Pueyrredón declararon de forma conjunta la "emergencia económica" del transporte urbano como(AMBA), al tiempo que crearon una red federal para coordinar acciones al respecto.La decisión se tomó luego de que los jefes comunales mantuvieran el viernes una reunión con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, en la sede del área.Mediante la red social X, el intendente de Córdoba,, sostuvo que en la reunión se expusieronen la distribución de recursos económicos nacionales.Agregó que luego de ese encuentro se resolvió, conjuntamente con los intendentes, declarar la "emergencia en el transporte urbano de pasajeros" en cada uno de los consejos deliberantes, además de crear la, con el objetivo de "coordinar acciones y demandas comunes"."A través de esta Red Federal vamos a luchar entre todos para revertir esta situación, no solo la desigualdad en el reparto de los recursos, si no la incertidumbre que tenemos los mandatarios acerca del envío de fondos para el presupuesto 2024", sostuvo el intendente capitalino de Córdoba.La Municipalidad de Córdoba, a través de un comunicado, precisó quedel precio del boleto."Son los municipios y las provincias quienes afrontan la mayor parte del subsidio para disminuir el monto de lo que pagan los usuarios", sostiene el texto del municipio en donde el boleto se cobra a $240 actualmente.Agrega que del total de fondos, el 85% tiene destino en el AMBA, mientras que el restante 15% se distribuye en las numerosas ciudades de las 23 provincias.Por su parte, el intendente de la ciudad de Formosa,, señaló en X que la nueva red federal de intendentes buscará "luchar y revertir la inequidad de reparto de los recursos fiscales"."Seguiremos haciendo frente a la emergencia con el compromiso y la responsabilidad que la situación amerita, por el bienestar de cada vecino y vecina", afirmó el intendente formoseño.En Formosa, el Consejo Deliberante aprobó en las últimas horas un aumento que lleva el boleto a un rango de $ 245 a $ 690, eliminando la gratuidad del transporte para los estudiantes.Por su parte, el intendente de Santa Fe,, manifestó que en la reunión no se pudo asegurar una actualización de los subsidios para las ciudades del interior -que fueron licuados por la inflación de los últimos meses- aunque adelantó quey "hacer un plan para que la distribución sea equitativa y federal"."Ante la falta de poder asegurar por parte del secretario el incremento del presupuesto para el transporte, determinamos declarar en todas las ciudades que estábamos representando la emergencia de transporte y poder estar articulando medidas para poder solventar el costeo del Fondo Compensador que no aumenta desde noviembre", manifestó Poletti, según señalaron fuentes del municipio al diario El Litoral."Los intendentesque tiene el transporte en el interior del país. Fuimos a poner nuestro grito de hasta cuándo se puede aceptar esta redistribución tan injusta", agregó el intendente en declaraciones a la radio LT10.Tras ello, valoró queEn línea con la visión del Gobierno nacional, manifestó queAsimismo, cuestionó al intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverria,, por presentar un recurso judicial y lograr la suspensión del aumento del boleto para el AMBA en febrero."Se ve que desconoce que el ciudadano santafesino tiene el mismo derecho que el que vive en Esteban Echeverria y el AMBA", criticó Poletti.En tanto, el intendente de General Pueyrredón,, señaló al portal marplatense Infobrisas que "hace tiempo" que se viene planteando "la necesidad de que se escuche a las ciudades del interior a la hora de tomar decisiones"."No hay una razón objetiva para sostener esta desigualdad y eso es lo que venimos a plantear: que sea equitativo para todos los argentinos y que las decisiones no sean tomadas pensando desde un sillón en el AMBA", sostuvo Montenegro.En el caso de Mar del Plata, desde diciembre último el boleto es de $297,30.La última distribución de subsidios de Nación a través delfue la correspondiente al periodo septiembre-diciembre, que implicó, lo cual fue reforzado con otros $ 6.000 millones a mediados de noviembre.Del encuentro con el secretario de Transporte también participaron los intendentes Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto-Córdoba); Rosario Romero (Paraná-Entre Ríos); Mariano Gaido (Neuquén); y la secretaria de movilidad de la ciudad santafesina de Rosario, Nerina Mangabelli.