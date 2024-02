Ya tiene fecha el juicio para Junior Benitez por violencia de género contra su expareja, que se suicidó

El futbolista Junior Benítez está acusado de cuatro episodios de violencia de género / Foto: Daniel Dabove

Juan Carlos Ayala: "Pido Justicia para que mi hija descanse en paz".

Los hechos que se le imputan a Benítez

El futbolista Junior Benítez comenzará a ser juzgado el 19 de marzo próximo como acusado de cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 contra su expareja, Anabelia Ayala (29), e integrantes de la familia de la mujer, quien el día de Año Nuevo se suicidó en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco, informaron fuentes judiciales.En paralelo a este proceso,sigue siendoque instruye la Justicia de Esteban Echeverría, luego de que el padre de Ayala denunciara que Benítez indujo a su hija al suicidio y que, incluso, mantenía una videollamada con ella cuando la madrugada del 1 de enero la mujer se ahorcó."Pido Justicia para que mi hija descanse en paz. No es solo Junior Benítez el responsable de que hoy mi hija esté muerta, hay otros familiares que también son responsables y deberían estar presos. Ahora va a ser enjuiciado por otros hechos de violencia de género reiterados de un psicópata", expresóen diálogo con Télam.El exjugador, quien se encuentraúltimo en la, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en esta causa, se sentará en el banquillo de los acusados a las 8.30 del 19 de marzo para ser sometido a juicio ante ela cargo del juez Manuel Barreiro.Benítez estáde "", todo en concurso material entre sí.Si bien el 24 de noviembre último la fiscal de juicio Mariana Monti había propuesto que el futbolista fuera sometido a un juicio abreviado y aceptara purgar una pena única de 3 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, esto finalmente fue desestimado y Benítez enfrentará un debate oral, del que participará como acusador el fiscal Hugo Carrión.Para el proceso, 11 de ellos convocados de manera conjunta por la fiscalía y la defensa.Los hechos de violencia que se le imputan a Benítezademás de lasin la debida documentación legal.De acuerdo a la acusación fiscal, a la que Télam tuvo acceso,en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su expareja., presuntamente Benítez irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija, tras lo cual prendió fuego distintos elementos de Anabelia en la puerta del domicilio., cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: "Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás".En ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.En tanto,, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del auto Peugeot 406 de su padre.Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría unacalibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido.En el marco de todas esas causas, la Justicia dispuso el revocado el pasado 12 de enero pasado por haberlo incumplido para salir a buscar a su expareja días antes de que se suicidara.De acuerdo a la pesquisa,pasado a la puerta de la casa,ocurrido en la madrugada de Año Nuevo.Si bien la operación de autopsia realizada al cuerpo de la joven reveló que falleció como consecuencia de una "compatible con un suicidio, su padre pidió que se investigue a Benítez por haber amenazado a su hija con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.Además, dijo queCon el fin de probar ese punto,que utilizaba Anabelia para comunicarse cotidianamente con el futbolista yque la mujer usaba."Cuando mi hija se moría Benítez lo miraba por una Tablet", expresó Ayala a Télam de cara a juicio oral, tras lo cual aseveró: "A mi hija la fueron matando de a poco. Yo solo quiero que se haga justicia para que a otra mujer no le pase lo mismo"."Queremos que le condenen por las causas en el que va a juicio y que siga preso hasta el otro juicio. Todos sabían que mi hija estaba pasando por un mal momento y, no pude salvarla", concluyó.