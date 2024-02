Entra en su tramo final el juicio por el crimen de un hombre y el secuestro de cuatro familiares

Tribunal Oral Federal 1 La Plata / Foto Archivo.

El imputado Jaime Lamont Smart / Foto Captura TV.

Audiencia del día Jueves 09 de Noviembre del 2023. VER VIDEO

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata retomará el próximo 8 de febrero las audiencias en el juicio de lesa humanidad de la causa Orué, que se sigue por el crimen de un hombre y el secuestro de cuatro familiares suyos durante la última dictadura militar, cuando la fiscalía exponga su contestación tras el alegato de la defensa, que pidió la absolución para un ex ministro bonaerense y un expolicía imputados.La absolución fue pedida a fines de diciembre por el defensor oficial Gastón Barreiro para el exministro Jal alegar en el denominado "Juicio Orué", designado de esta forma por el nombre de la, quien fue acribillado a balazos por policías que enTras asesinarlo, losrespectivamente.Previamente, los represores ha quien bajo torturas le hicieron decir dónde vivía Orué.Además de la pena de prisión perpetua, el auxiliar fiscalla comisaríacomo centroTras la feria judicial, el TOF 1, a las 9.30, cuando oirá la contestación de la Unidad Fiscal tras elquien además aseguró que el hecho "Una vez oída la contestación dél auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, el TOF1pero se desconoce si decidirá hacerlo en esa misma jornada o fijará verecito para el 15 de febrero próximo.", expresó elal alegar el 28 de diciembre último, cuando aseguró que los hechos tratados en este juicio "no son eventos de lesa humanidad, es diferente a muchos juicios, porque acá hubo un procedimiento lícito.El defensor precisó que en el caso delr ", había una orden judicial del juzgado número 1 de La Plata, a cargo del juez Borrás por un hecho ordinario de robo automotor. No hay ningún elemento que vincule esto con un hecho de lesa humanidad".Aseguró que "no estamos en presencia de una causa que afecte a los derechos humanos y sea considerada de lesa humanidad. Entendemos que en el peor de los supuestos,Remarcó que. Actuó siempre en el marco de la ley. Cumplió órdenes de sus superiores amparado por una orden judicial"., puntualizó.En el caso delel defensor destacó que, su carácter de funcionario público,, ya que está tras el golpe militar pasó a depender de las fuerzas armadas.se ha demostrado que tuvieran el conocimiento y voluntad para realizar esos eventos que tienen por fin un ataque contra los derechos humanos y por ende general un delito de lesa humanidad", sostuvo.El defensor remarcó que "todo lo referido a la operación contra la población se encontraba bajo la órbita, bajo el control, bajo lay no por la intervención de un civil, en este caso el doctor Smart"."Quiero solicitar se haga lugar al planteo del y se disponga la desvinculación por la extinción penal de mis asistidos y por la orfandad de pruebas", planteó Barreiro.PidióAcotó que en el"es unque vaya a tener una nueva condena respecto a los hechos que se pretenden endilgar sostenido sólo el cargo que ostentaba al momento de estos hechos".El 21 de diciembre último, al alegarPidió "se condene aa la pena decon el concurso premeditado de dos o mas personas y para lograr la impunidad para sí y otras personas; la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sidoy elpor el uso de armas y en banda"."Todos delitos considerados contra el derecho de gentes, como crimen de genocidio y delito de lesa humanidad", remarcó.r, pero como