Daniel Arroyo: "Pensé que iba a haber menos votos de la UCR y de Hacemos"

Foto: Daniel Dabove

Foto: Camila Arroyo.

Foto: Florencia Downes.

El diputado nacionalaseguró este sábado sentirseque los bloques de lale dieron al proyecto de ley "Bases", que obtuvo este viernes media sanción en la Cámara baja."Me sorprendió bastante. Pensé que iba a haber menos votos del bloque radical y lo mismo del bloque de Hacemos (que conduce el diputado Miguel Ángel Pichetto).", resaltó Arroyo en declaraciones al canal C5N.La Cámara de Diputados, y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo, debido a que el oficialismo y los bloques denominados dialoguistas deben superar diferencias sobre privatizaciones, el Fondo de Garantía y la coparticipación del Impuesto País.La iniciativa fue votada con el respaldo de 38 diputados de la Libertad Avanza, 32 de la UCR, 37 del PRO, 18 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, 1 de Creo; 1 de Avanza Libertad, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Libre, 3 de Independencia y 1 de Unión Mendocina.En tanto, el exministro de Desarrollo Social añadió hoy que "lamentablemente" como consecuencia de esa adhesión desde el oficialismo "lograron un triunfo importante" pero opinó que "la ley es solo un título por ahora porque hay que ver qué pasa con cada artículo en particular"."Hasta el momento tengo entendido que no hay acuerdo en qué tipo de emergencia hay, no queda claro tampoco si el Ejecutivo tendrá facultades en lo fiscal, si las tendrá en lo previsional lo cual será muy malo para los jubilados, y tampoco se sabe en materia de seguridad", enumeró el legislador.Arroyo manifestó además que "la ley es absurda" porque "arrancó con 660 artículos y hablaba de diversos temas pero se fue transformando y ayer tenía 384 artículos que tienen que ver con el tema de la delegación de facultades, las privatizaciones y seguridad"."Por otra parte, sobre las 41 empresas que se iban a privatizar sacaron algunas y también queda pendiente el debate sobre el impuesto PAIS y el Fondo de Sustentabilidad que es la plata de los jubilados. En esto no hay certezas y por eso pasaron la votación artículo por artículo para el martes", añadió.Además Arroyo se refirió a los incidentes registrados fuera del Congreso y al accionar policial: "Se reprime sin mirar a quién y de forma brutal", definió y contó que "cuando salimos los diputados (el jueves pasado en el marco del debate) estaba claro que los policías tiraban sin mirar a quien y pegaban a mansalva".