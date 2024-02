Celebraciones y rechazos tras la aprobación en general de la ley "Bases"

La ley se aprobó en general con 144 votos a favor y 109 en contra. Foto Enrique Garcia Medina

El presidente Javier Milei, referentes del oficialismo y sus aliados de la oposición celebraron hoy la aprobación en general del proyecto de ley Bases en la Cámara de Diputados al destacar que "es una herramienta para salir de la decadencia de décadas", mientras políticos opositores cuestionaron el texto y señalaron que se trata de "un golpe terrible" para "quienes creen en la democracia y la justicia social"., acompañada con una imagen donde se ven los resultados que le dieron con 144 votos a favor y 109 en contra aprobación en general.La ministra de Seguridadcelebró desde su cuenta de X: "La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una herramienta para salir de la decadencia de décadas. Felicito a todos los diputados que dieron este paso para el bienestar de los argentinos. Más inversión, más trabajo, más libertad".El dirigente social y líder del Frente Patria Grande,, consideró en declaraciones a la prensa desde la Plaza Congreso: "Es un golpe terrible para quienes creemos en la democracia, justicia social, en una Argentina de paz y dignidad. Se votaron las facultades delegadas, la destrucción del ambiente, la entrega del control legislativo sobre el endeudamiento y no se derogó el DNU".El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR),, indicó a la prensa tras la votación: "Se acaba de aprobar una reforma que es inédita para un gobierno que tiene 45 días y minoría parlamentaria. Quedan por discutirse dos temas centrales como la coparticipación o no del impuesto Pais y las privatizaciones".El diputado de UxPdijo al canal C5N: "Esta jornada no conforma a nadie. La ley salió y eso es malo para la Argentina, pero de una manera que el presidente Javier Milei no lo puede festejar y sus aliados tuvieron dificultades enormes para explicar por qué votaron a favor".El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados,evaluó ante la prensa: "Es un muy buen punto de partida. Son bases y puntos de partida nada más y nada menos que para una nueva Argentina en libertad donde el centro sea el individuo".El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP),, dijo a la prensa: "Nos cansamos de decirlo, nunca se vio un tratamiento parlamentario tan anómalo. Lo que se va a jugar en la votación en particular es el nivel de coherencia de cada uno de los que se expresó con disidencias o dictámenes de minoría".El vocero presidencialescribió en X: "Un paso más en el camino de la libertad. Fin".El diputado y exgobernador de Entre Ríos,, indicó en X: "Acompañé a mi bloque en la votación en general con el convencimiento absoluto de que esta ley, más allá de las dudosas modificaciones que se hicieron, no va a contribuir en nada para mejorar la calidad de vida de los argentinos.La diputada de izquierda, señaló a la prensa: "Se aprobó en general, falta la discusión en particular, de una ley sumamente perjudicial para decenas de trabajadores en nuestro país".La diputada nacional del PRO, publicó en su cuenta oficial de la red social X: "Aprobamos en general la Ley de Bases", y afirmó que si bien aún falta terminar con la votación en particular, celebra "la escucha, el debate y todo el trabajo del último mes"."Hemos avanzado con un proyecto indispensable para recuperar el futuro que el kirchnerismo le ha robado a los argentinos", agregó la diputada.Por su parte, la presidenta del Partido Socialista (PS),, indicó en la misma red social que su voto a la ley ómnibus fue negativo y afirmó que desde el partido "segurán trabajando con coherencia y propuestas"."Defendimos nuestro dictamen que no da cheques en blanco, no ataca la cultura, el ambiente, la producción y a los jubilados", señaló y advirtió que "hay que enfrentar la emergencia con mayor y mejor democracia".