Preocupación en el empresariado turístico por quedar fuera del programa Cuota Simple

Los empresarios turísticos de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche se manifestaron este viernes "preocupados" por quedar excluidos del flamante programa Cuota Simple, en un contexto sostenido de consumo a la baja, y pese a cuestionar la falta de diálogo con el gobierno nacional ponderaron la llegada de Daniel Scioli al Gabinete por su conocimiento del sector.“La verdad es que estamos preocupados por la situación. No entendemos bien el mecanismo o la idea, ya que el consumo está sufriendo una retracción importante, no solo en cuanto a la llegada de gente (a la ciudad) sino que la gente que llega está consumiendo menos”, afirmó a Télam el presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Néstor Denoya.Así se refirió el empresario a la entrada en vigencia de Cuota Simple , el programa que reemplaza al Ahora 12 ydel cual quedó fuera el sector turístico.Esta decisión de no incorporar al rubro en el programa “en las que se hace turismo, “porque hoy todos buscamos algo para ver de qué manera pagamos, sobre todo porque todo aumenta”, analizó Denoya.Destacó que desde el sector venían percibiendo una baja en el consumo no solo en estos últimos meses sino durante todo 2023, y señaló que si bien en el contexto inflacionario del año pasado una porción significativa de visitantes prefería no usar el Ahora 12 por el interés que ofrecía, “la herramienta estaba”., sostuvo el titular de la Cámara, y cuestionó la falta de diálogo fluido con el Gobierno para obtener respuestas ante esta situación.“Está difícil el ida y vuelta. No sé si es por el poco tiempo que llevan en el Gobierno o por esta coyuntura que estamos viviendo, con todo el foco puesto en el Congreso, pero la verdad es que es muy difícil”, señaló Denoya.En este marco, consideró que “es una noticia interesante que llegue (a la Secretaría de Turismo, Daniel) Scioli”.“Porque lo conocemos de muchos años y porque en estos últimos cuatro años nos ha acompañado en Brasil”, remarcó el dirigente gremial empresario, sobre quien opinó “es una figura, y aparte tiene un peso específico, un peso relevante, y una persona que te contesta, te dice sí o no, pero te contesta”.Por otra parte, hizo hincapié en laen general tenía “el último, que era el aplicado a las bajas temporadas, con una importancia sobre la conservación del trabajo” -porque el empleado dejaba de ser un trabajador temporal- y porque “alargaba la temporada”.En este sentido,sólo por haber nacido de un Gobierno con signo político destino (por la administración de Alberto Fernández) “sin siquiera analizarlo”, una consecuencia de lo que consideró como “este péndulo permanente que vive el país”, que impide que “ningún logro de ningún gobierno se sostiene tras la llegada de otro gobierno”.”, explicó Denoya, quien sostuvo: “Ahora nosotros tenemos que esperar que el país se calme y que al menos la gente sepa cuánto va a salir la canasta básica, si el súper va a seguir aumentando o no, porque hasta la persona hoy que está bien económicamente” posterga los viajes.