Empresas de transporte insisten con un aumento de tarifas en el AMBA

Foto: Daniel Dabove

Las cámaras del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) manifestaron este viernes la necesidad de aumentar las tarifas pAsí lo expresaron en un comunicado la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y las cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba)."Las cámaras empresarias de colectivos del AMBA manifiestan su", indicó el comunicado.El texto agregó que "el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una de las tarifas más bajas del país" a lo que "se le suma que las compensaciones (subsidios), que deberían cubrir la diferencia entre el costo del boleto y el costo real para operar, fueron calculadas con los precios de los insumos a septiembre y agosto de 2023".Señaló que "la consecuencia directa de esto es la falta de recursos genuinos para hacer frente a la negociación paritaria con UTA, la cual explica la demora que venimos teniendo para llegar a un acuerdo, y adicional a ello se agrega la dificultad para sostener servicios, en un contexto de inflación mensual que no baja del 20%"., resaltó el comunicado.El Gobierno tenía previsto comenzar a aplicar el nuevo cuadro tarifario a partir del jueves 1 de febrero, con tarifas mínimas deEl aumento no se pudo aplicar debido a que, la semana pasada, la Justicia Federal dictó unacontra el aumento de las tarifas de transporte.La Justicia Federal suspendió la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.El fallo fue dictado por el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora.Por su parte, el Gobierno presentó el pasado martes ante la Justicia la apelación a la resolución que suspendió la consulta pública por tarifas del transporte de pasajeros del área metropolitana.