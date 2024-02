Según Pichetto, "hay grandes acuerdos" para aprobar la ley "Bases" en Diputados

Foto: Camila Godoy

"El lunes o martes, o cuando sea, se debe terminar en particular" Miguel Pichetto

Foto: Camila Godoy

"Hay que abordar un tratamiento en el Congreso de casi 600 artículos, es casi imposible" Miguel Pichetto

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Pichetto, consideró este viernes que "hay grandes acuerdos" en la Cámara de Diputados para aprobar la ley "Bases" que, sostuvo, tiene su "matriz central" en "la emergencia, las delegaciones y privatizaciones" con las queA la vez, avaló la posibilidad de privatizar empresas públicas al afirmar que "algunas pueden ser concesionadas, otras pueden tener participación estatal y otras pueden ser mixtas", aunque resaltó que"Creo que hay grandes acuerdos. Lo que no estoy de acuerdo se dirimirá en el recinto. Pero creo que el Gobierno va a tener su ley. Que tiene en la matriz central, que es la emergencia y las delegaciones y privatizaciones, los instrumentos para empezar a diseñar su plan de Gobierno", dijo Pichetto en declaraciones a Radio Mitre.El diputado líder de uno de los bloques opositores más cercano al oficialismo remarcó que "hoy seguramente será votado" en general el proyecto de ley y recalcó quePese a ser uno de los legisladores que dará apoyo a la "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos",que llevó al Congreso el presidente Javier Milei, al criticar que "no debería ser tan mega" y ejemplificó con leyes sancionadas luego de la crisis social y económica del 2001."Con 32 artículos decretamos la emergencia económica, administrativa y tarifaria. Se cambió el sistema monetario, se puso en marcha un proceso de recuperación muy grave, con la gente en la calle. Se habían quedado con los depósitos los bancos, un proceso dramático. Había asambleas en cada esquina. En 32 artículos resolvimos el tema", detalló.Para el diputado, está "bien que el presidente quiera instalar su ideario" pero sugirió que, con distintas leyes para las distintas materias que abarca la mega ley"."Hay que abordar un tratamiento en el Congreso de casi 600 artículos, es casi imposible", sostuvo.Sobre las privatizaciones, uno de los apartados más cuestionados por distintos sectores de la oposición, Pichetto afirmó que"Algunas empresas pueden ser concesionadas, otras puede tener participación estatal, otras pueden ser mixtas. Lo importante es que sean eficientes", agregó.Entre ellas, indicó que Aerolíneas Argentinas "tiene que funcionar" porque "es importante para la unión" del país pero que "habrá que generar un modelo empresario con participación de las provincias y de los trabajadores".También señaló que"Son conocimientos adquiridos por más de 70 años. Ahí está la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), tienen que tener mayoría estatal", añadió.En relación a los incidentes producidos ayer en las inmediaciones del Congreso entre las fuerzas de seguridad y manifestantes distintas agrupaciones políticas, Pichetto los enmarcó como "hechos provocados con intencionalidad para tratar de frenar la tarea del parlamento" y lo comparó con "la pedrada" durante el debate de la reforma previsional en el año 2017."Son hechos que tienen una logística y una preparación. Tienen le objetivo de frenar el funcionamiento del Congreso. Hacemos confrontación afuera y eso impacta en el tratamiento de la ley", sostuvo, y resaltó no estar "justificando ningún exceso" y que se opone a "la violencia".