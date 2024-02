Desde la UCR, apoyan a Villarruel y dicen que el kirchnerismo busca "avasallar"

Foto: Pepe Mateos

Foto: Archivo

Foto: Eliana Obregón

La senadora nacional(UCR-Mendoza) respaldó este viernes la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de no aceptar el reclamo de sesión especial del kirchnerismo para tratar el DNU del presidente Javier Milei y rechazó la actitud de ese espacio político de continuar con su intento de "avasallar las instituciones".que tiene que ver con "respetar las voluntades y escuchar a todos los sectores", dijo la legisladora.Juri expresó, en diálogo con Télam, que el kirchnerismo "debe entender" que "hay un nuevo Senado" que "no les pertenece a ellos porque "no son la mayoría", al referirse a las expresiones de este jueves del bloque de Unión por la Patria en el sentido de que Villarruel pretendía "cerrar el Senado"., expresó.La senadora del bloque radical consideró que "fue un gran logro" de Villarruel rechazar el pedido de sesión y recordó que "venimos de años en que no hemos podido tratar nada en el Senado que no sean causas que le interesaban a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, como los expedientes vinculados a las causas en su contra"."Victoria Villarruel pasó todo el miércoles haciendo ronda de consultas para ver qué nos parecía a todos" el pedido de sesión para tratar el DNU de Milei y se acordó que "no era prioritario en este momento" cuando en la Cámara de Diputados se debate la ley Bases aún.No obstante, Juri aclaró que esto, de hecho está trabajando en el tema de la boleta única y hay un gran número de DNU de la gestión anterior que también aguardan tratamiento"."Pero el kirchnerismo busca imponer su voluntad con los temas que ellos quieren y se olvida que es potestad de la Vicepresidenta" hacer lugar a la convocatoria o no de sesión de cinco senadores.En una conferencia de prensa este jueves, el bloque de UxP acusó a Villarruel de intentar "" la Cámara alta después de que denegó un pedido para convocar a sesión pedido por ese bloque.La senadora nacionalhabía dado por hecho en sus redes que habría sesión y ante la negativa de Villarruel dijo que "seguirían pidiendo sesión todas las semanas" para frenar el DNU del jefe del Estado.La propia Villarruel salió anoche a responder en redes sociales las acusaciones de presunto incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y afirmó:"Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones", remarcó la funcionaria.