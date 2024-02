Paoltroni: "En el Senado hay una mayoría que desea cambios profundos"

El senador libertario Francisco Paoltroni aseguró que el Senado tiene voluntad de cambio / Foto: FB.

Paoltroni dijo que no le preocupa la represión policial en el Congreso porque "son todos artistas" / Foto: Víctor Carreira.

El senador por Formosa de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel viene "trabajando muy bien" en la Cámara alta y"No estoy al frente de las negociaciones en el Senado, ahí están los presidentes de bloque que llevan adelante las conversaciones, pero ha quedado demostrado que hay una mayoría que desea cambios profundos para la Argentina y la vicepresidenta trabaja muy bien", sostuvo Paoltroni en declaraciones para El Observador 107.9.En esta línea, Paoltroni explicó quey estos están "asombrados de que los atienda cada vez que solicitan una reunión"."Estaban acostumbrados a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) anterior que estaba interesada nada más que en su agenda personal", indicó el senador formoseño.Asimismo, dijo que no le preocupa "en lo absoluto" la represión policial a las manifestaciones en el Congreso de la Nación y"Son todos artistas, no son laburantes y no representan al pueblo trabajador. El pueblo mira como los mismos de siempre quieren empañar una democracia que empieza a funcionar en el país, se van a oponer a lo que salga", dijo el formoseño sobre la movilización de ayer y la represión que terminó con trabajadores de prensa y manifestantes heridos de balas de goma.Paoltroni aseguró quey que hicieron lo mismo en el gobierno de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa."Son los mismos que quieren repetir la historia y no quieren que nadie cambie en el país, son enemigos de la patria", concluyó.