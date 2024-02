Carla Carrizo: "No se compite ejerciendo violencia en Argentina"

La diputada radical Carla Carrizo denunció que recibió insultos e intimidaciones / Foto: Enrique Garcia Medina.

Carrizo sostuvo que le llamó la atención que "mucha gente ingresaba al Congreso y hostigaba a los diputados"

Carrizo aseguró que "mucha gente ingresaba al Congreso y hostigaba a los diputados" / Foto: Eliana Obregon.

"Culpan a quien reacciona"

La diputada nacional de la UCR Carla Carrizo agradeció a los colegas queen las inmediaciones del órgano legislativo y remarcó hoy que "no se compite ejerciendo violencia política en Argentina y hay voces públicas que tienen que decirlo"."Pensar distinto no es delito. Agradezco a todos los colegas que me demostraron su apoyo dentro y fuera del Congreso. No hubo partido sino responsabilidad pública para darle un mensaje clarísimo al país", sostuvo Carrizo en declaraciones para Radio Continental.En esta línea, la diputada remarcó que "no se compite ejerciendo violencia política en la Argentina" y sostuvo queLa dirigente fue hostigada por militantes libertarios luego de salir del Congreso Nacional el martes por la noche y el jueves durante el tratamiento de la ley "Bases", y sus compañeros de bloque se solidarizaron con ella.Carrizo sostuvo que le llamó la atención que "mucha gente ingresaba al Congreso y hostigaba a los diputados"."Le pasó a otras diputadas también, como una forma de intimidación,", expresó.Además, afirmó que las amenazas que recibe se extendieron a su mail de trabajo universitario y mensajes explícitos."No son trols,, es gente común que siente que hace patria insultando y convocando a perseguir dirigentes", concluyó.