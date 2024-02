Mariano Recalde: "Lo que define la agenda no es el kirchnerismo, si no la ley"

Foto: Victoria Gesualdi

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) por la Ciudad de Buenos Aires,, sostuvo este viernes que los legisladores de su bancada van "a seguir insistiendo" para que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 sea tratado en la Cámara Alta "lo más rápido posible", y le respondió a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al señalar que"Esta equivocada la presidenta del Senado (Villarruel). Lo que define la agenda no es el kirchnerismo, es la Constitución nacional y la ley, que obligan a tratar inmediatamente cualquier DNU que promulgue el Poder Ejecutivo", afirmó Recalde en declaraciones a FM La Patriada.De esta forma, el legislador replicó declaraciones de Villarruel, quien este jueves sostuvo que el kirchnerismo “no maneja más la agenda política” de la Cámara alta, al rechazar el pedido del interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) para convocar a una sesión especial que trate el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el pasado 20 de ciciembre."Villarruel tiene la obligación de convocar a una sesión ponerle fecha y hora, es lo dice el reglamento y es obligatorio. Vamos a seguir insistiendo.. Es una norma que está causando estragos y destruyendo la vida de millones de argentinos", afirmó el senador.El legislador, quien además es presidente del PJ porteño, añadió que Villarruel "omite que para cualquier ley" existe la posibilidad de llamar a una sesión "con un pedido hecho con la firma de cinco senadores" como ocurrió en este caso.Excepcionalmente en situaciones de emergencia y absoluta necesidad y si se cumplen un montón de otras condiciones", apuntó Recalde.En ese sentido, el legislador afirmó que "se abren muchas vías judiciales" como la de, pero que desde su bloque van a insistir con nuevos pedidos porque el objetivo es que "funcione el Congreso"., subrayó Recalde y agregó que Villarruel "admira a criminales que mataban y secuestraban y se caracterizaban por gobernar con el Congreso cerrado".Por otro lado, sostuvo que este jueves durante el tratamiento de la Ley Bases hubo "una represión totalmente injustificada y desubicada" por parte de las fuerzas de seguridad."Había relativamente poca gente arriba de la vereda.o mandar una señal no se a quién para pasar con las motos y la Gendarmería pegando palos, balas de goma y gases", afirmó.En tanto, sostuvo que "pronto habrá una movilización" multitudinaria como la del pasado 24 de enero y que "se está definiendo el momento oportuno" para llevarla adelante."Estamos en alerta porque el daño que esta haciendo el poder que hoy define los destinos de argentinos, que no es Milei sino (el ministro de economía, Luis) Caputo, (el asesor Federico) Sturzenegger y los grandes grupos económicos es enorme y queremos ponerle un freno. Estamos convocados para salir a la calle todas las veces que sea necesario", completó.