El FMI le advirtió a los bancos centrales que no recorten tasas de interés

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves que "recortar muy rápidamente las tasas de referencia mientras la inflación no ha vuelto a los niveles esperados representa un riesgo más elevado para la economía que esperar para hacerlo más tarde".según la agencia de noticias France Pressafirmó la funcionaria en una rueda de prensa en Washington y agregó que "miren los datos y actúen en base a ellos".Los comentarios de Georgieva llegarony enfriara las expectativas de un rápido recorte.Este jueves, hizo lo propio el Banco de Inglaterra y la semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés por tercera vez consecutiva, optando por la prudencia ante la evolución de la inflación en la eurozona, pese a su desaceleración en los últimos meses.Los directivos indicaron que no comenzarán a recortar tasas sin una "mayor confianza" en que la inflación se mueve de forma "sostenible" hacia su objetivo de largo plazo de 2% anual."Estamos preparados para un aterrizaje suave. Pero todavía estamos a 50 pies del suelo y sabemos que hasta que no tocas tierra, no está hecho", remarcó la directora gerente del FMI.