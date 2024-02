La réplica del David de Miguel Angel y la Bienal de Esculturas en Chaco

, día internacional del escultor, la ciudad chaqueña deserá escenario de la esperada inauguración del “David”,y que forma parte de una iniciativa del artista chaqueño Fabriciano Gómez, artífice también de la Bienal de Escultura de Chaco, cuya edición 2024 se lanzará oficialmente ese mismo día.Resistencia será escenario del lanzamientoImpulsada por la, además de ser un gran motor de la industria cultural que tracciona el turismo y la gastronomía, y que otra vez volverá a reunir a 10 prestigiosos escultores de distintos países, cuyos nombres se darán a conocer en el lanzamiento.Una decisión difícil teniendo en cuenta que al cierre de la convocatoria a finales de noviembre los organizadores recibieron la postulación de 157 escultores de 55 países, entre los cuales se encuentran "renombrados artistas de la escena internacional", para participar en el certamen que otorga 5.000 dólares de premio a cada participante además de las distinciones que otorga el jurado en esa gran fiesta final que cierra el evento.Pero por sobre todo, el concurso escultórico al aire libre otorgará a la ciudad nuevas obras originales, inéditas y contemporáneas que se sumarán a las 670 emplazadas en ese gran museo a cielo abierto que es Resistencia."En esta edición se va a trabajar el acero", dice a Télam José Sebastián Eidman, presidente Fundación Urunday. Se trata de un material no perecedero y apto para estar a la intemperie, igual que los utilizados anteriormente ya que van rotando entre bienales, para equilibrar "las materialidades de las diferentes obras que después pasan al espacio público" de la ciudad y a su vez renuevan, mejoran y enriquecen la experiencia del visitante al "taller a cielo abierto" donde trabajan los escultores durante el evento.: es el Día Internacional del Escultor decidido por ser el del nacimiento de uno de los más grandes escultores de la historia como fue Miguel Ángel Buonarroti (1475- 1564), cuyo monumental "David" original nacido de un solo bloque de mármol de Carrara está bajo techo en la ciudad de Florencia, Italia, y cuya copia chaqueña será un atractivo para el turismo y el mercado cultural, pero también "una pieza de estudio" que completa el sueño del escultor Fabriciano Gómez (1944-2021), impulsor de la Bienal y de la llegada a Resistencia de la réplica de la famosa estatua.Así, en el marco de celebración de los 36 años de concursos escultóricos iniciado en la Plaza 25 de Mayo, se inaugurará al fin la copia digital del calco que atesora el Museo de la Cárcova dependiente de la UNA, en Buenos Aires, del "David" que con sus 5,17 metros de altura se sumará "en íntimo diálogo, con los primeros premios de las bienales que habitan el parque de las esculturas de la ciudad", destaca la Fubdación.Una inauguración pensada en principio para el 26 de junio de 2023,"Fabri anhelaba tener esa obra como parte de la colección de las piezas que integran hoy el patrimonio de Resistencia. Él tuvo la suerte de consagrarse y vivir en Europa. Tuvo la posibilidad de ver el David de Miguel Ángel en la Galería de la Academia y como siempre estaba pensando qué traer al Chaco, me contaba, que en ese momento lo invadió la angustia y quizás la certeza de que muchos de nosotros, probablemente, nunca tendríamos la oportunidad de ver esa obra considerada como una de las más importante de la historia del arte", cuentaEl nuevo calco del "David" es un proyecto definido como "una construcción colectiva" por la participación de distintos actores, algo que no llegó a ver Gómez, fallecido un mes antes del permiso para el escaneado no invasivo del calco de la Cárcova. Y si bien en septiembre pasado no se pudo inaugurar, la Fundación igual abrió las puertas a la comunidad del anexo de conservación y restauración de su organización, donde la escultura aún descansa acostado, guardada.Lo que trasciende es la combinatoria de arte y tecnología desde el "escaneado de alta precisión", los retoques digitales comparando con la obra original florentina, llevado adelante por las artistas Gisela Kraisman y Denise Di Federico (empresa Dryada) para recrear esta nueva copia, junto a otros artistas, y siendo parte de una ecuación que contó con los cálculos de ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste para la estructura interna de la estatua, o la comprobación de la resistencia del material en su emplazamiento definitivo, por ejemplo.El proceso de construcción, fue crear "a partir del gemelo digital el molde digital que se imprimió en 3D", luego el molde dispuesto junto al esqueleto de metal se procedió a colar "una aleación de materiales de con carbonato de calcio y resinas navales de altísima resistencia que al unirse con otros materiales -y solidificarse- lograron la consistencia y resistencia de la piedra, pero mucho más liviana", detalla.Lo que traerá esta edición es el "abordaje novedoso" del cruce entre arte y tecnología, según señala Eidman, que además del "David" presentará un logo de identidad visual en forma de gota creado con la asistencia de la inteligencia Artificial (IA).Se tata de y una imagen creada por el equipo de diseño para ayudar "a interpretar algunos conceptos que forman parte también del proceso creativo", refiere."Esta Bienal tiene como novedad la posibilidad de generar un espacio de discusión e intercambio alrededor de las nuevas tecnologías aplicadas al arte como la IA, la impresión 3D y las experiencias en entornos inmersivos digitales tridimensionales, y cómo de alguna manera éstas afectan las producciones artísticas, es decir, ¿son complementarias del proceso creativo, son sustitutas?", adelanta Eidman sobre "lo que se va a discutir en el espacio académico de esta Bienal".Claro, una escultura hecha a "partir de un gemelo digital fabricado, realizado, construido para la intemperie y que sea emplazado en el espacio público realmente es una noticia interesante y un testimonio de cómo las nuevas tecnologías hoy empiezan a dialogar con los lenguajes del arte y a resignificarlos", resume. Y agrega acerca de lo tecnológico: "claramente tiene un rol protagónico en los tiempos que corren".Pero más allá de los dos eventos centrales, también se darán a conocer los artistas que participarán en el "Encuentro de Escultores invitados Argentinos y Latinoamericanos" quienes trabajarán con técnicas y materiales diversos, en paralelo a la atracción principal., concurso que se desarrollará del 16 al 18 de julio y tiene abierta la convocatoria hasta el 30 de marzo, y otorga un primer premio adquisición de 150.000 mil pesos.Durante la Bienal tendrán lugar otros encuentros como el de los artesanos de pueblos originarios y maestros artesanos argentinos que congregará unos 360, así como el ámbito académico con el IV Congreso Internacional de Artes organizado desde la Universidad Nacional del Nordeste y el II Congreso Internacional de Derecho del Arte, además de un seminario de arte, derecho y patrimonio y urbanismo.Espacios de reflexión que en un marco tan particular aborda los debates contemporáneos sobre el arte, complementando la experiencia de observar y vivir junto a los escultores la creación de las obras lo que hace las delicias del numeroso público que sigue atenta y críticamente cada uno de los trabajos.Otros ámbitos serán el "escénico" con una grilla artística que se desplegará en los distintos escenarios, así como la gran feria en la cual participarán 630 expositores, abriendo "el abanico de la industria y el comercio chaqueño y regional, entre otras variadas propuestas y sorpresas que serán también reveladas en la ocasión", informan.Con actividades libres y gratuitas, la Bienal de Escultura Chaco, tiene el sostén y aporte del ámbito estatal y privado como sinergia positiva, y sus sucesivas ediciones han "generado un sentimiento identitario germinando en la comunidad la valoración y el cuidado", además de las charlas o el mate compartidos a los escultores por el expectante y curioso público.A su vez, no faltarán las mediciones de impacto económico con un nuevo modelo, o ambiental con la Huella de Carbono desde 2022, para avanzar en "una Bienal que sea Carbono neutral".Polo de atracción regional, el predio del Parque Intercultural 2 de Febrero en que se desarrollará la Bienal, recibió unos 600 mil visitantes en 2018 y 800 mil en 2022 en los 10 días de Bienal -y ocupación hotelera plena-, por lo que los organizadores esperan una mayor afluencia de público este año.