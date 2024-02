Unos trece animales mueren atropellados por día en rutas que atraviesan áreas protegidas

Yaguarete. Foto Prensa

Unos 13 animales silvestres mueren atropellados por día, y, en lasque atraviesan áreas protegidas, lo que representa una gran amenaza a las especies de la zona, reportó la Fundación Vida Silvestre Argentina."El atropellamiento de fauna es una problemática que, además de acciones de concientización, requiere la implementación urgente de acciones concretas como controles, multas, pasafaunas, señalización vertical y horizontal, y medidas para reducir al máximo el atropellamiento de fauna silvestre", señalóEs por ello que, en tramos críticos identificados como posibles sitios de cruce de animales silvestres en las rutas, l"Si bien en los últimos años las autoridades iéstos no parecen ser solución suficiente y es indispensable explorar otras alternativas complementarias", agregó la especialista.Un claro ejemplo de ello es elque es atravesado por las, que conectan el área de las Cataratas, los municipios de Puerto Iguazú, Comandante Andresito y el Aeropuerto local.Allí hay una, algunas en riesgo de extinción comoy son parte fundamental de un áreaLamentablemente, al ser rutas muy transitadas el atropellamiento de fauna ocurre a diario, afectando a todo tipo de animales.Un análisis realizado poren Misiones estimó quepor esta problemática en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte provincial, y resaltaron que es imprescindibleporque indican áreas donde es frecuente al cruce de animales, sobre todo durante el crepúsculo y el amanecer, ya que son horarios del día en que los animales de mayor tamaño suelen desplazarse"Durante los, generalmente se registra, un incremento considerable del tránsito en las rutas, observándose a su vez unPor eso, es crucial recordar la importancia de respetar y hacer respetar los límites de velocidad", destacó Lazzari.Y explicó que, "esta preocupante situación impacta a toda la fauna silvestre, pero en particular afecta a los gEstos majestuosos felinos no solo son víctimas directas de atropellamiento, sino que también sufren la pérdida significativa de sus presas debido a estos incidentes", finalizó.Las áreas protegidas son esenciales para conservar la diversidad natural y cultural, y brindar bienes y servicios ambientales, así como económicos, imprescindibles para la sociedad.