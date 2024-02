Eterno espíritu adolescente: las películas juveniles nunca pasan de moda

"Chicas pesadas" modelos 2024.

Esta semana se estrenó en las salas argentinas, película que en principio no estaba anunciada por la distribuidora local (UIP), pero que a partir del éxito en el resto del mundo () finalmente fue lanzada de urgencia. Se trata de una adaptación del musical en Broadway en 2018, que a su vez estaba basado en el film homónimo de 2004 (hoy ya de culto) con(disponible en Netflix).Más allá de las obvias actualizaciones que propone la flamante película (como el uso permanente de teléfonos celulares con imágenes que luego se viralizan en redes sociales), estas nuevas chicas pesadas (las antagonistas son la bienintencionada Cady Heron dey la despiadada Regina George de) mantienen buena parte de las características, personalidades y actitudes de aquel film estrenado ya dos décadas atrás.Es que, tanto en una propuesta de este tipo más ligada al artificio del género musical como en acercamientos de impronta más realista, las películas sobre adolescentes siguen funcionando esencialmente con las mismas temáticas de siempre (angustia existencial, inseguridades, adicciones y traumas varios, búsqueda de la construcción de la identidad, códigos grupales, bullying, desventuras escolares, rituales de iniciación sexual, contradicciones y rebeldía frente al universo adulto), apelando incluso a cque pueden generar indentificación y empatía o sirven como disparadores para un humor muchas veces negro.Si bien podríamos remontarnos hastaque definió a un mito y a un ícono juvenil como(murió ese mismo año, con tan solo 24) o citar muy populares acercamientos a la música y el baile como, lo cierto es que la gran década de las películas (sobre todo comedias) juveniles fue la de 1980 con varios clásicos de John Hughes como(1984), con Molly Ringwald; “El club de los cinco” / “The Breakfast Club” (1985);(1985); y “Un experto en diversión” / “Ferris Bueller’s Day Off” (1986), con Matthew Broderick; pero también de esa época son desde la saga dehasta(1984), con Tom Hanks;(1986), de Rob Reiner, con otro astro prematuramente desaparecido como River Phoenix; o/ Heathers” (1988), con Winona Ryder, Christian Slater y Shannen Doherty.John Hughes, de todas maneras, no fue el único cineasta que sintonízó con ese espíritu adolescente tan frágil y magnético a la vez. Amy Heckerling concibió films insoslayables como/ “Fast Times at Ridgemont High” (1982), con Sean Penn y Jennifer Jason Leigh; y/ “Clueless” (1995), con Alicia Silverstone, mientras que Gregg Mottola dirigió películas clave como la disparatada comedia de enredos/ “Superbad” (2007), con Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse; y la romántica(2009), con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart.También en los años '90 llegaría otra saga ligada al despertar sexual como la dey la década siguiente traería desde(2001), con Anne Hathaway, hasta(2001), de Terry Zwigoff, con Thora Birch y Scarlett Johansson; y2007), de Jason Reitman, con Ellen (luego Elliot) Page y Michael Cera.Casi no hay gran director que no haya abordado de alguna manera las vivencias juveniles:presentó en 1983 dos intenso retratos como/ “Rumble Fish” (1983), con Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane y Nicolas Cage; y/ “The Outsiders”, también con Dillon, Lane, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez y un tal Tom Cruise.Su hija Sofia los retomaría tanto en(1999) como en “Adoro la fama” (2013), mientras que la lista sigue con John Waters (“Cry Baby”, musical de 1990 con Johnny Depp), Cameron Crowe (, road movie rockera de 2000 con Patrick Fugit, Billy Crudup y Kate Hudson), Alexander Payne (, de 1999, con Matthew Broderick y Reese Witherspoon), Richard Linklater (desde “Rebeldes y confundidos” hasta); Paul Thomas Anderson (la reciente); y Greta Gerwig con, una historia con bastante de autobiográfico con Saoirse Ronan y Timothée Chalamet (otra fulgurante estrella joven que también trabajó en varias historias adolescentes con el italiano Luca Guadagnino).La literatura clásica, desde William Shakespeare hasta Jane Austen, fue la excusa para múltiples films juveniles:(1991), de Gus Van Sant, con el mencionado River Phoenix y Keanu Reeves,(1996), de Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes; o(1999), con Heath Ledger, Julia Stiles y Joseph Gordon-Levitt, por citar solo algunos.Y si al inicio de esta columna sosteníamos que el género de las comedias juveniles está lejos de morir es porque en los últimos tiempos fue reciclado y felizmente renovado con películas como/ “Booksmart” (2019). La ópera prima como directora de la reconocida actriz Olivia Wilde protagonizada por las encantadoras Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein regaló un desparpajo, una irreverencia pero tambén una empatía y sensibilidad que la convirtieron en un clásico instantáneo.