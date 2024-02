La madre de Tomás Tello pide una "condena ejemplar" para los asesinos

La víctima. /Foto: Redes.

Una movlización

Una de las detenciones.

Los argumentos del fiscal

Los padres de Tomás. /Foto: Diego Izquierdo.

La madre de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado a puñaladas por una patota durante los festejos en Año Nuevo en la localidad balnearia de Santa Teresita, dijo este jueves, al cumplirse un mes del crimen, que"Yo espero sea una condena ejemplar y que (los acusados) tengan la pena que realmente merecen, por todo el daño que hicieron", señaló esta tarde a Télam Samanta Ferreira, quien, a su vez,de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Mar de Ajó; al juez de Garantías 4 de Dolores, Diego Olivera Zapiola; quien esta tarde esta no lo había resuelto."La investigación va por buen camino y estamos esperando que el juez dicte la preventiva hasta el día del juicio", dijo la madre de Tomás, quien cree que ya "están todos" los responsables presos., indicó Samanta, que destacó que el fiscal trabajó "muy bien" desde el primer día, y que tanto él como sus abogados avanzaron "muy rápido".La mujer hizo declaraciones a esta agencia antes de participar de una marcha convocada para esta tarde en memoria de su hijo y en demanda de justicia.Más temprano,"Y si alguien hoy me concediera un único deseo, sin dudar pediría que bajes todo un día y lo compartas solo conmigo...Un mes sin vos, amor de madre.... Un mes...Sin un mensaje sin un abrazo de oso de esos grandes que dabas vos, un mes sin nuestra mateada y charlas", expresó en ese texto.Y continuó: "Te extrañé y te extraño como jamás imaginé que se podía extrañar hijo... Espero que estés donde estés puedas descansar en paz amor mío, acá vamos a mover cielo y tierra para que vos tengas la justicia que te mereces y cada uno de los animales que te arrebataron la vida pague por todo el daño y el sufrimiento que te causó vida mía.""Eso te lo asegura mamá...Te amo y te llevo todos los días conmigo hijo!!", concluyó Samanta, quien anunció para esta tarde a las 18 una marcha en memoria de Tomás.La movilización se realizará en calle 32 y Costanera de Santa Teresita, y la madre de la víctima pidió que "muy pacífica".De acuerdo con su requerimiento,, presunto autor material de la puñalada mortal; y para diez de los doce acusados como "partícipes necesarios", mientras que pidió la excarcelación de los otros dos.En un escrito de casi 280 páginas, Gamaleri consideró que "existen elementos suficientes y motivos bastantes para sospechar" que Kopelian, Federico Gonzalo Brandán (23), Roberto Nicolás de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), "han participado" como coautores del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".El pedido alcanzó también a Avedis Kopelian (57) -padre de "El Kope"-, Diego Roberto Cejas (30), Carlos Nahuel Flecha (28), Octavio Brian Cejas (23), Julián Agustín Cejas (24), Lucas Carrillo (18), Alexis González (18), Dylan Damián Morel (18), Dylan Agustín Chávez (18) e Iván Ezequiel Canaveri (25); respecto de quienes sostuvo que "han participado en la comisión" del crimen "en carácter de participes necesarios".En los casos de los restantes dos detenidos, Aram Kopelián (27), hermano del principal acusado; y Darío Espinosa (33), el fiscal solicitó al juez Olivera Zapiola que disponga su libertad, aunque aclaró que la "imputación se ha de sostener, y que el presente no ha de implicar sobreseimiento alguno de los nombrados".En ese sentido,En cuanto al resto de los detenidos, entendió que la "medida resulta proporcionada con fundamento en la existencia de los riesgos procesales", por tratarse de un delito penado con prisión perpetua, y que "en relación a los elementos probatorios habidos en contra" de ellos, "claramente se ha de ver un profundo incremento en los riesgos de elusión".Y subrayó "las características del hecho atribuido", "los vínculos habidos entre los imputados, sus condiciones personales y las circunstancias particulares de la presente investigación", así como "la fuga emprendida por la totalidad" de los acusados tras el crimen, "cuyo extremo ha de demostrar claramente la involuntariedad de someterse al proceso penal intentando eludir el accionar de la justicia".De acuerdo con el pedido presentado por el fiscal,Para la fiscalía,Según la instrucción, los acusados actuaron "contando para ello con la colaboración de al menos otros doce sujetos adultos".Gamaleri precisó que los acusados "increparon" a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como "párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano" y "mirá cómo te regalás".A su vez, al menos uno de los acusados exhibió "un arma blanca" y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100."Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo", describió el fiscal.De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello "una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca".