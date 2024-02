Nuevo ciclo de encuentros federales para repensar al peronismo

Nicolás Trotta. Foto: Víctor Carreira

📢 » Te invitamos a participar de la primera jornada del Ciclo de Encuentros Esperanza Federal en la Ciudad de la Rioja y construir respuestas a las medidas del actual gobierno y su negativo impacto en la realidad de argentinas y argentinos. https://t.co/n7LpyZdmnK pic.twitter.com/1w5tJgfZOw — EJNK.ar (@EJNKar) January 27, 2024

La Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) organiza un ciclo de encuentros con gobernadores, legisladores y dirigentes de las seis provincias del noroeste argentino, con el objetivo debatir estrategias de cara a los desafíos que se imponen al justicialismo en el actual contexto político.Else inaugurará este viernes 2 en la provincia de, con un debate político en el que participarán el gobernador; la senadora nacional por Catamarca,y el ex ministro de Educación,(miembros de la mesa ejecutiva de la EJNK); el intendente de La Rioja,; y el secretario general del peronismo riojano,Desde la EJNK señalaron que estos encuentros buscan lograr consensos para la acción y el armado de nuevas propuestas de políticas públicas para reorganizar el Estado, para repensarlo desde un rol más moderno, profesional y que recupere su centralidad como articulador y motor del desarrollo económico y social., y en este caso particular en el Noroeste Argentino, para trazar una agenda de trabajo común de cara a los desafíos que se le presentan al país y al Partido Justicialista. No es casual llevar adelante este primer encuentro en el NOA y en La Rioja, una de las regiones que más sufre las consecuencias del brutal ajuste y no envío de recursos a las provincias por parte del gobierno nacional”, explicó Trotta.En esa línea, Rodríguez destacó la importancia de “desplegar la herramienta de la EJNK a nivel federal con estos encuentros” y sostuvo que “, trabajando para volver a representar los intereses, necesidades, anhelos y sueños de las mayorías populares, como lo supieron hacer Perón, Eva, Néstor y Cristina”.Por su parte, Galeano afirmó que “es muy importante poder organizar desde La Rioja este encuentro de la EJNK en el NOA, con participación de dirigentes de todas las provincias de la región, para darle visibilidad a la agenda que hay que desarrollar en el marco de las políticas que despliega el gobierno de Milei”.Precisamente, en La Rioja el ciclo tendrá un formato de mesas de trabajo y reflexión. Habrá una, que debatirá sobre la necesidad de poseer un aparato burocrático profesionalizado, coherente y eficiente que sea el encargado de motorizar las transformaciones requeridas; y otraque buscará generar consensos generales para la implementación de un modelo económico basado en la redistribución de la riqueza, la revalorización del salario y la urgente reducción de los niveles inflacionarios de un modo sostenible en el tiempo. Asimismo, en unase debatirá sobre la necesidad de una descentralización productiva desde un enfoque federal.