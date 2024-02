Juan Lavalle: el hombre que con la misma pasión hizo el amor y la guerra

Desde los quince hasta casi los 44 años, cuando murió, Juan Lavalle vivió en un permanente combate. (Ilustración Osvaldo Révora)

Disparos al amanecer

Las luchas por la independencia llevaron a Lavalle hasta Ecuador, donde combatió en las batallas de Riobamba y Pichincha.

La marcha fúnebre

Éste óleo de Norberto Blanes -"Conducción del cadáver del General Lavalle por la Quebrada de Humahuaca"- retrata el periplo de los restos de Lavalle. Recién cuatro años después de su muerte llegaron a Buenos Aires.

Su nombre completo era. Y en 1814, siendo teniente de las tropas del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata combatió al general José Gervasio Artigas durante el segundo Sitio de Montevideo. Ese fue su bautismo de fuego.A partir de entonces, su carrera militar y política fue ascendente., antes de vencerlo en la batalla de Navarro y ordenar su fusilamiento. En aquel entonces, Juan Bautista Alberdi, un muchacho de de apenas 18 años, seguía con suma atención el desarrollo de los acontecimientos.Se trataba de un ávido lector de Montesquieu. Y para canalizar su visión del mundo, se identificaba con la causa unitaria.Una década después, durante una mañana otoñal, marchó al exilio. Y ya en el bote que lo arrimaba al bergantín a punto de zarpar hacia Montevideo,: arrojar al agua la divisa punzó que el régimen rosista hacía usar a los ciudadanos.Entre las múltiples ocupaciones que desplegó en esa ciudad resalta la de secretario del general Juan Lavalle, quien estaba sumido en los preparativos de su ofensiva bélica contra Juan Manuel de Rosas.Pero el vínculo entre ellos fue difícil, dado el pésimo talante del militar y su tozudez política. En resumen, la simpatía de Alberdi por el ideario de la Revolución Francesa chocaba con lDe modo que ese lazo laboral no fue duradero.Aún así,para ver a Lavalle partir hacia la isla Martín García al frente del Ejército Libertador, una fuerza de casi tres mil hombres que batallaría contra los federales. Fue la última imagen del general que él se llevó a los ojos.Lo cierto es que Lavalle creía estar bendecido por la Providencia. Semejante pálpito se derrumbó como un castillo de naipes al ser derrotado, dos años más tarde, por el general Manuel Uribe en la batalla de Faimallá, en Tucumán.A partir de entonces inició una larga marcha hacia la nada.Su propia estampa alta y rubia lucía declinada. Poco quedaba del héroe de Ituzaingó, Riobamba y Maipú. Frágil de salud y remordido por el fusilamiento de Dorrego,cuando se acercó con su milicia a San Salvador de Jujuy.Esa noche de cielo encapotado la tropa quedó acampada en las afueras de la ciudad al mando del coronel Juan Esteban Pedernera., a sabiendas de que la autoridad unitaria había puesto los pies en polvorosa. Lo acompañaban su edecán, Pedro Lacasa, el secretario civil, Félix Frías, dos oficiales y ocho soldados. Allí también estabaque encubría sus curvas con ropaje varonil.y el presagio. Lavalle y los suyos encontraron refugio en el viejo caserón de la familia Zerranuza, abandonado unos días antes por el delegado unitario, Elías Bedoya, ahora en desaforada fuga.que enfrentaba al segundo patio. Frías y Lacasa, en una habitación pegada al zaguán. Otra fue ocupada por los dos oficiales. Y los soldados se tendieron en el primer patio. Menos el centinela, apostado junto al portón de cedro macizo.Al clarear se detuvo ante aquella vivienda una partida federal de quince jinetes al mando de Fortunato Blanco. Buscaban a Bedoya sin imaginar quién realmente se alojaba allí.Lacasa y Frías se lanzaron al dormitorio de Lavalle. El edecán exclamó:–¡Los enemigos están en el portón, general!–quiso saber Lavalle.–Son paisanos –respondió Frías.El secretario–fueron las palabras de Lavalle mientras comenzaba a calzarse las botas.Sobre la mesita de noche estaba su pistolón francés. Y él lo observó de soslayo. Damasita, desde el lecho, también.Lacasa y Frías fueron hacia el fondo para buscar los caballos.Frías se apresuró en partir en su cabalgadura por la salida posterior para avisar a Pedernera lo que sucedía. Sin embargo, sufrió una demora por eludir la posición de la patrulla atacante.Mientras tanto,; hasta allí había llegado el griterío de los federales. Pedernera entonces ordenó a los soldados ponerse en movimiento. De pronto –tal como lo consignaría él en 1886, al dictar sus memorias–, fue audible a lo lejos “tres descargas de tercerola seguida de otra distinta; luego, un silencio espeso”.Aquellos mismos estruendos hicieron que Lacasa, aún en los palenques, volviera sobre sus pasos. Lo que vio en el siguiente instante quedaría grabado para siempre en sus retinas:, y las convulsiones del final. A centímetros de la mano izquierda yacía su pistolón.Sólo Damasita estuvo con él en el momento de los disparos.Lacasa la cubrió con su capote. Los federales ya se habían alejado.Desde ese preciso momento, el tiempo empezó a transcurrir con una lentitud exasperante. Y el silencio era sepulcral.Otros estaban ante el portón con los ojos clavados en la cerradura rota que uno de ellos señalaba con un dedo. La escena parecía congelada. Y sin palabras se dio por sentado que un balazo de tercerola la había atravesado para impactar en el cuello del general.Su cadáver quedó en el caserón, mientras la tropa reiniciaba el repliegue hacia el Alto Perú. Pero, súbitamente, Pedernera detuvo la marcha y mandó a dos soldados y un teniente a rescatarlo. Ellos volvieron con el muerto cargado en su caballo.Durante la travesía, por la mente de Frías desfilaron postales dispersas sobre su última etapa junto a Lavalle. Una etapa difícil de descifrar, en la que sus actitudes, reacciones y reflejos ya resultaban inquietantes. Entre éstas,para entregarse a los placeres de la carne.Como cuando –aún muy afectado por la derrota de Quebracho Herrado– se recluyó en una hacienda de Catamarca, mientras sus oficiales, desesperados, iban y venían de un lado a otro de la puerta a la espera de instrucciones.En aquella circunstancia, Frías le dijo a Pedernera:La respuesta fue:–Hay algo peor, don Félix: durante la batalla él se colocaba tan cerca de las líneas de tiro, que parecía buscar la muerte.Es posible que Frías evocara tal diálogo durante esa mezcla de huida lenta y procesión fúnebre. Y quizás entonces haya volteado la vista hacia. El sol abrasador no favorecía su conservación.Damasita cabalgaba a una distancia prudencial. Frías enfocó su mirada en ella.Fruto de una aristocrática familia salteña,, sobrina del diputado Mariano Boedo y hermana de José Félix Boedo, un joven federal fusilado con un tío materno en vísperas al desastre de Famaillá por orden de Lavalle. Y a pesar de la súplica de clemencia llorada por Damasita.Pero luego se le presentó otra vez, para decir:El amor entre ellos tuvo esa penumbra.Frías –que no comulgaba con la idea del tiro que atravesó la cerradura– seguía observando a la soldadera del general.¿Acaso lo vio infringirse ese desenlace o fue ella la llave vengadora de su final?La travesía fue tortuosa.. Pero los huesos –debidamente lavados–, la cabeza –envuelta en un pañuelo muy ajustado– y el corazón –sumergido en aguardiente– fueron llevados a fines 1842 a la ciudad trasandina de Valparaíso.Fue precisamente allí donde Juan Bautista Alberdi supo los detalles del final de Lavalle por boca de Frías.Ambos por entonces estaban exiliados en Chile.Damasa jamás volvió a Salta.