Entregaron al Conicet un petitorio con 12.000 firmas en "defensa del sistema científico"

La comunidad científica pidió por las becas del Conicet. /Foto: Camila Godoy.

"Pudimos presentar un petitorio que ya acumula 12.000 firmas de miembros de la comunidad científica, desde directores a becarios y personal administrativo" Valeria Levi

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

"Es un reclamo unánime que unifica a toda la comunidad científica independientemente de lo que cada uno puede haber votado. Tiene que ver con la persistencia de un sistema tecnológico en la Argentina que trasciende la barreras partidarias" Valeria Levi

Foto: Camila Godoy.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología () entregó este jueves al directorio del Conicet un petitorio firmado por 12.000 integrantes del sistema científico reclamando la efectivización de los concursos de becas y la reincorporación del personal cesanteado en defensa del "sistema científico tecnológico nacional".Más de un centenar de personas se congregó este jueves en el, en Godoy Cruz 2270, para acompañar la entrega del texto tituladoLa convocatoria fue organizada por la, creada a mediados de enero luego de una reunión que se realizó en el edificio Cero+Infinito, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que congregó en forma presencial y virtual a"Pudimos presentar un petitorio que ya acumula 12.000 firmas de miembros de la comunidad científica, desde directores a becarios y personal administrativo", confirmó a Télam la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,, afirmó Levi, también investigadora principal de la institución.fueron los tres reconocidos científicos que ingresaron al edificio para entregar el petitorio al presidente del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),"Le hicieron llegar los reclamos, a los cuales por ahora no dio ninguna respuesta", explicó a Télam Levi y explicó que, en realidad,En el texto que entregaron este jueves piden lay continuidad en los llamados a concursos, luego de que el Conicet anunció el 16 de enero que postergará las convocatorias hasta contar con nuevo presupuesto.También exigen, junto con la acreditación efectiva de los subsidios vigentes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)."Es un reclamo unánime que unifica a toda la comunidad científica independientemente de lo que cada uno puede haber votado. Tiene que ver con la persistencia de un sistema tecnológico en la Argentina que trasciende la barreras partidarias", señaló Levi.En este sentido, la investigadora expresó que, agregó, y marcó que la discusión es entre "un país con ciencia o un país sin ciencia".Otros de los reclamos consisten en pediry en pedir "la actualización salarial en todos los estamentos del Conicet para paliar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios".A su vez, demandanLa actividad también contó con el apoyo en forma remota dedistribuidas a lo largo y ancho del país.En la explanada del Centro Científico Tecnológico (CCT) del Conicet en, los investigadores se congregaron en una reunión con carteles con consignas como "El conocimiento no es una mercancía" y "Ciencia pública es soberanía".El director del Instituto de Medicina y Biología Experimental de(Imbecu), Walter Manucha, dijo a Télam que uno de los reclamos principales tiene que ver con "la reincorporación del personal cesanteado indebidamente".También apuntó que incluso antes de que se entregue el petitorio, consiguieron que ayer el directorio de la Agencia I+D+i apruebe la adjudicación de 1.584 nuevos proyectos que ya habían sido evaluados por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), algo que estaba entre los reclamos."Otro dato importante que me gustaría poner de relieve es quey nos ponemos a disposición para colaborar desde nuestro lugar con el propio doctor Salamone, con toda la gestión de gobierno del Conicet e inclusive con estamentos superiores", destacó el investigador.Y apuntó que desde la red quieren colaborar con el objetivo de ", que es muy importante no perderlo", concluyó.