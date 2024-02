Deutsche Bank despedirá a 3.500 empleados tras la caída de ingresos

Foto: archivo

y uno de los mayores del mundo, anunció este jueves que recortará cerca de 3.500 puestos de trabajo en todo el mundo con el objetivo de reducir costos e incrementar sus ganancias netas, las cuales tuvieron una caída de 16% el año pasado.Los recortes –indicó un vocero del banco- deberían completarse antes de fin de año y, sumado a otras medidas, supondrán uny forman parte de un plan de reducción de costos que la firma presentó previamente por el cual se buscanLa firma señaló que los recortes ayudarán a controlar los gastos, los cuales aumentaron el año pasado en un 6% a US$ 23.477 millones.Además de los despidos, seguirá encarando otras medidas, optimización de plataformas y rediseño de procesos, implementando flujos de trabajo simplificados y automatización.“Se espera que las medidas conduzcan a una reducción de aproximadamente 3.500 puestos, principalmente en áreas que no están orientadas al cliente", indicó la entidad, que pretende reducir los costos a alrededor de US$ 21.633 millones por año para 2025.Por su parte, el beneficio neto de 2023 fue de US$ 4.500 millones, 16% menos que en 2022 debido a un aumento en los costos.En tanto, la ganancia bruta, sin contar impuestos, fue de US$ 6.100 millones y los ingresos totales se situaron en US$ 31.267 millones, con un crecimiento del 6% anual.Frente a este incremento, el banco propondrá –previo acuerdo de la junta directiva- incrementar los dividendos a los accionistas, de 32 centavos de dólar por acción a 49 centavos para el próximo ejercicio, además de encarar una recompra de acciones que se completará a fines de junio y que pagará a los inversores otros US$ 730 millones.El, hizo un balance positivo y destacó –en un comunicado citado por las agencias Europa Press y AFP- que los resultados “subrayan la solidez” de la estrategia de “banca global” del banco “en un entorno incierto”.Si bien admitió que parte del incremento de los ingresos totales se debe al aumento de tasas encarado por el(BCE) –lo cual también benefició a otras entidades financieras-, indicó que los resultados también obedecen al buen desempeño del banco de inversión y de la gestión de activos del Deutsche Bank.La firma, más allá de la suba de tasas, se enfrenta a un entorno europeo de alta inflación y de ralentización en operaciones, además de tener que realizar inversiones para corregir fallos en sus controles, cuestionados en el pasado.En la misma línea, afirmó que,, tras superar las expectativas en los últimos dos años."Hace dos años establecimos claramente dónde queremos llegar: nuestro objetivo es una relación costo-ingreso inferior al 62,5% y una rentabilidad sobre el capital tangible después de impuestos de más del 10% para fines de 2025. Estos objetivos están escritos en piedra, tenemos el camino claro y vamos por buen camino", agregó el titular del banco.Si bien la época de altas tasas comenzaría a finalizar este año, la expectativa del banco es recibir mayores ingresos en la intermediación de negocios.“Creemos que el ambiente ahora, después de dos años de retroceso, debería ser mucho más favorable para actividades de finanzas corporativas, como financiamiento, acuerdos de acciones, fusiones y adquisiciones”, comentóa Bloomberg Televisión.