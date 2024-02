Para Agost Carreño se llamó a cuarto intermedio para que el Gobierno "siga negociando"

Debate en diputados por la ley "Bases". Foto: Archivo prensa

Para Agost Carreño se llamó a cuatro intermedio para que el Gobierno "siga negociando". Foto: Instagram Agost Carreño

El diputado nacional Oscar Agost Carreño ( Hacemos Coalición Federal)en el tratamiento legislativo, y consideró que con la habilitación de un cuarto intermedio en medio de la sesión que se realizaba el pasado miércoles, se busca que el Gobierno nacional "siga negociando" con algunos bloques de la Cámara baja."Me parece mal hacer un cuarto intermedio tan extenso. Los diputados de las provincias estábamos disponibles y dispuestos a seguir con la sesión. Nos pidieron retomar la sesión a las 12 porque quieren seguir negociando. Cuentan los votos y se dan cuenta que, en lo medular, la ley se les puede ir cayendo por no haber hecho suficiente política",en declaraciones a El Destape Radio.y aseguró que "no hay que permitir que nadie se salga en nada del reglamento"."Nunca antes hubo un presidente (como Javier MIlei) con tanta debilidad legislativa y que manda leyes con sentido de refundación. Y no está dispuesto a incluir cambios con aquellos que buscan mejorarla para que el espíritu de la norma siga vigente", apuntó.Además,han "trabajado mucho más" que los oficialistas para que "no se caiga la ley", y coincidió con su compañero de bloque, Nicolás Massot, en que "si el kirchnerismo hubiera hecho todo esto, las acusaciones serían terribles".que está comprendido en el proyecto de ley "Bases", el legislador se manifestó a favor de una fórmula que le permita al Gobierno tener las herramientas "sin que sea un cheque en blanco", y estimó que la toma de deuda sin contar con un aval del Congreso, tal como se propone en la iniciativa, será "uno de los puntos más calientes del debate"."No tenemos problema que el fondo de Garantía de Sustentabilidad pase al Tesoro. Pero necesitamos que antes nos garanticen, ya que estamos vendiendo las joyas de la abuela, algunos collares para pagarles los juicios pendientes que tienen los jubilados. También tenemos que cubrir las deudas con las cajas provinciales que tiene la Nación", completó.