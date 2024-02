La UTEP realizó una nueva jornada nacional de "ollas vacías"

La UTEP realiza una nueva jornada nacional de "ollas vacías contra el hambre". Foto: Daniel Dabove

La red de comedores nucleados en la UTEP, nos movilizaremos el día jueves a las puertas de los supermercados para entregar un petitorio y solicitud de alimentos frente a la gravísima situación que se está viviendo en las barriadas y diferentes lugares de asistencia alimentaria. pic.twitter.com/kWCRFI0nTU — UTEP (@UTEPoficial) January 30, 2024

La respuesta de Sandra Pettovello

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó esta mañana, y entregó petitorios a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en sucursales de grandes cadenas de supermercados, informaron voceros de la organización."La falta de alimentos en comedores, merenderos, y ollas populares a lo largo y ancho del país representa una situación crítica y de extrema urgencia. No hay ninguna respuesta del nuevo Gobierno nacional a la demanda más básica de millones de personas que asisten en nuestros espacios: el pueblo no tiene para comer", advirtieron desde la UTEP al hacer pública la convocatoria., con eje en el acto frente a las oficinas Capital Humano, en Juncal y Carlos Pellegrini, "denunciando la inacción por parte de ese ministerio en la lucha contra el hambre".Movilizaciones similares se desarrollaron desde las 10 en la localidad de Almirante Brown, en la avenida Hipólito Yrigoyen 13500; en La Plata, Avenida 7 y calle 48; en Florencio Florencio Varela, avenida del Trabajo y avenida San Martin; y en la sede de la empresa alimenticia La Serenísima ubicada en la avenida Almirante Brown 957, de la localidad bonaerense de General Rodríguez."Desde hace tiempo venimos visibilizando la realidad alimentaria de nuestros barrios donde día a día se incrementa la demanda de comida y la falta de una acción concreta para resolverla. El hambre no es de hoy, pero las medidas de ajuste y aumento permanente de los precios de los alimentos hace que las filas por conseguir un plato de comida sean cada vez más largas, y la comida cada día menos", remarcaron desde la UTEP al hacer la convocatoria., pero advirtieron que "vemos que sólo representa eslóganes mediáticos y vacíos, y no se avanza en respuestas concretas"."Coincidimos en que hay que mejorar el sistema de entrega de alimentos secos, auditar y controlar los convenios, pero también asistir en cantidad y variedad, porque nuestros chicos y chicas se merecen comer y comer sano", añadieron."El trabajo que realizan miles de compañeras de la economía popular para cocinar para muchísimas familias, en espacios precarios, sin infraestructura, y sin servicios de agua y gas, se merece un reconocimiento monetario especial, además de la mejora de espacios y herramientas que reparen la falta de derechos", remarcaron.Finalmente,La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo un encuentro en la puerta de la cartera que encabeza un encuentro con un grupo de manifestantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y"Así es como lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente",