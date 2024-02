Para Francos, tras la aprobación de ley "Bases" se definirá "un nuevo pacto fiscal"

Foto: Julián Álvarez

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este jueves que una vez "aprobado" el proyecto de ley "Bases", el Gobierno nacional se reunirá con los gobernadores, y reconoció que ante una norma de estas características, siempre se mantiene "conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse"."El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley 'Bases', le dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables", expresó Francos en declaraciones a Radio Mitre.Asimismo, Francos aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados."Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.En esta línea, el ministro del Interior"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró.